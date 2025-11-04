AIA嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折＋免費入場及代幣攻略

歡迎回來

玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:aiacarnival fb

　　AIA友邦嘉年華番嚟啦！友邦嘉年華將於12月22日正式開幕，大家又可以瘋狂玩嘉年華攤位遊戲擲公仔、玩刺激遊樂設施！即日起至11月6日前，凡成功訂閱的每第100位用戶，可獲贈2張嘉年華門票及每張附帶10枚代幣。另外11月6日中午12時前，只要登記成為會員，可以限時85折優惠購買門票，低至$85！

 

 

　　今年AIA友邦嘉年華由12月22日至2026年3月1日於中環海濱舉行共70日，橫跨聖誕、農曆新年及情人節，最啱一家大小、情侶度過溫馨難忘又充滿節日歡樂的假期。只要一個動作，即有機會獲贈2張嘉年華門票及每張附帶10枚代幣！凡於11月6日前成功訂閱的每第100位用戶，可獲贈2張嘉年華門票及每張附帶10枚代幣。

 

 

　　另外，即日至11月6日中午12時，會員可限時以85折優惠購買門票，門票適用於本季所有向公眾開放日子（包括平日、週末及高峰日段）。

•    成人（包括一人入場及10個代幣）原價$150，85折優惠$127.5

•    小童（包括一人入場及7個代幣）原價$100，85折優惠$85

•    20個代幣套餐（20個代幣，適用於機動遊戲、攤位遊戲及餐飲，不包括入場）9 折優惠$180

•    50代幣套餐（50個代幣，適用於機動遊戲、攤位遊戲及餐飲，不包括入場）9 折優惠$450

 

 

 

AIA友邦嘉年華

日期︰12月22日到2026年3月1日

地點︰中環龍和道9號中環海濱活動空間

登記成為會員https://www.aiacarnival.com/ 

 

大灣區航空12月推出直航札幌新航線！最平$3,703 連稅及20公斤寄艙行李！除夕、情人節浪漫外遊首選
大灣區航空12月推出直航札幌新航線！最平$3,703 連稅及20公斤寄艙行李！除夕、情人節浪漫外遊首選
