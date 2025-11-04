《MAMA2025》嘉賓名單曝光：視帝朱智勛出席頒獎＋25位嘉賓陣容登場

歡迎回來

TEXT:wong lin lin rachel

　　韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》相隔多年後再次於香港舉辦，活動將於本月28及29日在香港啟德體育園主場館舉行。一如以往這個音樂盛事都是星光熠熠，大會剛公布了25位頒獎嘉賓。

 

Read more：百想藝術大賞2025｜《苦盡柑來遇見你》奪4獎，廉惠蘭獲女配角獎搞喊IU、朱智勛憑《重症外傷中心》摘視帝

 

　　韓國音樂盛事《MAMA》將於本月28及29日再次於香港舉辦，並於啟德體育園主場館舉行。日前大會公布了朴寶劍及金憓秀分別擔任第一及第二日的主持。驚喜陸續有來，大會跟著公布了今次25位強勁頒獎嘉賓陣容，包括安孝燮、任時完、李到晛、李光洙、李洙赫、李濬榮、李浚赫、安恩真、辛叡恩、高允貞、朴炯植、全汝彬、曹世鎬、曹柔理、朱智勛、車珠英及惠利等韓國紅星。

 

 

　　朱智勛今年成績理想，憑劇集《重症外傷中心》於《 第61屆百想藝術大賞》上奪得視帝，同時他演出的《照明商店》也獲讚賞。此外，李洙赫和李光洙等人在港亦擁有大批粉絲。

 

 

　　香港藝人以往都會獲邀出席《MAMA》，男團MIRROR將會齊12子於首晚亮相舞台演出，同一晚有天團Super Junior、i-dle、IVE等， 還有新生代男團ENHYPEN、TREASURE。至於第二晚，則有G-Dragon、aespa、Stray Kids、TXT、ZEROBASEONE等當紅歌手藝人出席。

 

