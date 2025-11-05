歡迎回來

07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
18
十二月
亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025
推介度：
18/12/2025 - 21/12/2025
GLOBAL Wednesday｜環球股市插水 股票要點換馬？收息股、中特估成股市綠洲？前瞻多個美國經濟數據
股市動向

GLOBAL Wednesday｜環球股市插水 股票要點換馬？收息股、中特估成股市綠洲？前瞻多個美國經濟數據

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　市場憂慮環球股市出現科技股估值過高，隔晚美股全線向下，而亞太股市周三(5日)亦向下，港股亦不例外，早市一度跌逾400點，現階段投資者倉位持貨該如何調整？美元強勢，近期更觸及逾3個月的高位，金價又如何部署？前瞻美國10月份的服務業PMI數據，以及俗稱小非農的10月ADP就業數字！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/DafinjKvOM4?si=BXGIptgKNRD5edJu

 

►把時間軸拉到01:05開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#黃金#港股#美股#麥當勞#港交所#金價#比特幣#科技股#Tesla#華納音樂#美團#PMI#恒指#特斯拉#恒生指數#中芯國際#00981#分析#甲骨文#滙控#美匯指數#hot talk 1點鐘#Reddit#英偉達#中煤能源#Nvidia#光大證券#NVDA#03690#00005#00388#01898#TSLA#小非農#香港股票#股市動向#MCD#湯麗鴻#現代牙科#03600#RDDT#賽力斯#OCRL#Rollins#WMG#ROL#09927
普通話Friday｜中證監擬推五項對港合作措施，港交所有受惠，無懼首季純利下跌？
普通話Friday｜中證監擬推五項對港合作措施，港交所有受惠，無懼首季純利下跌？
Comment

暫無回應
