《澳洲消防員月曆》猛男登陸香港！11/19~22 全港11間city'super、taste、惠康 賣慈善月曆幫助香港毛孩
辦公室熱話
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

《澳洲消防員月曆》猛男登陸香港！11/19~22 全港11間city'super、taste、惠康 賣慈善月曆幫助香港毛孩

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　踏入11月，又是時候準備來年的月曆了，今年不妨買一個又「養眼」又可以做慈善的月曆！Almo Nature HK 聯同全球矚目的《澳洲消防員月曆》（Australian Firefighters Calendar/ AFF），推出「Heroes for Paws」慈善行動，5位魅力非凡的AFF消防員首度一同訪港，更會於全港多間超市及零售店近距離接觸，fans記得mark實日子去「追星」了！

 

　　從撲滅熊熊烈火到拯救動物生命，這些英勇的澳洲消防員展現了力量與仁愛並存的精神，這正正與他們享譽全球的慈善月曆所承載的價值不謀而合。今年，月曆收益將支持Almo Nature HK致力幫助城中弱勢的毛孩和動物。他們的使命是喚起公眾關注並支持本地動物福利機構，包括：愛護動物協會（SPCA）動物拯救基金、香港導盲犬協會（HKGDA）、香港救狗之家（HKDR）、香港拯救貓狗協會（HKSCDA）、Catherine’s Puppies等等。

 


5位魅力非凡的《澳洲消防員月曆》消防員首度一同訪港，展開一連串充滿愛心的旅程。

 

　　「Heroes for Paws」活動包括探訪揭多間機構，如愛護動物協會青衣中心、救狗之家大埔領養中心等，消防員們會與獲救動物及其背後默默付出的護理團隊見面交流。另外，他們亦會出席香港導盲犬協會「Peak to Fong」的慈善步行活動，於蘭桂坊熱烈迎接參與者！而於11月19至22日，公眾可透過一系列限定「Meet & Photo」活動與英雄於香港多家知名超市及零售店近距離接觸。

 


見面會時間表

 

　　每購買一本香港版《澳洲消防員月曆2026》（售價$188），即可獲得一次指定香港見面會的入場資格，可以獨自前往、與伴侶同行，或牽著毛孩（於寵物友善場地）參與。每一份月曆的銷售收益，均會撥捐予愛護動物協會 (SPCA) 動物拯救基金、香港導盲犬協會（HKGDA）、 香港救狗之家（HKDR）、 香港拯救貓狗協會（HKSCDA）、Catherine’s Puppies，讓每一本月曆不僅是珍藏品，更是拯救被遺棄與無家可歸動物的生命線。

 


Ben Wallace：「關於探訪香港：我十分期待了解香港如何關愛動物──觀摩不同文化如何守護那些無法發聲的生命，總能帶給人深刻的啟發。」

 


Alex Eldridge：「這將是我首次到訪香港，內心無比興奮，期待深入體驗這座城市豐富的文化底蘊與充
滿活力的美食風景。我尤其盼望了解香港如何關愛並保護動物──這是我心中至關重要的議題。」

 


Aaron Ficheroux：「我從未有機會到訪香，所以這次特別期待能認識熱情的香港朋友，還希望能給予幾
隻需要關愛的狗狗一個溫暖的擁抱。」

 


David Moore：「我迫不及待想探索這座獨特的城市──香港，品嘗地道傳統美食，尤其是享譽全球的點心！我敢說，只要給我機會，我搞不好能打破『吃最多點心』的世界紀錄。當然，最重要的還是與香港人見面交流。我母親曾去過那裡，她說那是她遇過最友善的一群人。」

 


Kane Crellin：「我超級興奮能親自見到我們即將支持的寵物慈善機構，並了解香港導盲犬協會的優秀
團隊是如何訓練這些聰明狗狗,協助視障人士的日常生活。我一直聽聞香港是亞洲的心跳與脈動，如今終於能親身體驗這座城市的活力與熱情，真的等不及要全心投入了！」

 

Almo Nature HK 

IG：https://www.instagram.com/almonature.hk/

澳洲消防員月曆

IG：https://www.instagram.com/australianfirefighterscalendar/ 

Tags:#熱話#慈善#香港導盲犬協會#毛孩#愛護動物協會#粉絲見面會#玩樂假期#Heroes for Paws#慈善月曆#澳洲消防員月曆#香港救狗之家
