歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全
國際評論

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

政經范局
范強
政經范局

　　隨著韓國「習特會」暫時達成雙邊關稅及貿易戰停火，中美關係出現了和緩跡象，美國財長貝森特更放出迷魂煙稱，美方預計一年後才與中國重返談判桌，而且屆時可能會再次延遲實施關稅措施。

 

　　然而，凡事皆要看兩面——拋開中美兩國輿論釋放出來的一些樂觀情緒不說，如果未來一年特朗普政府真的不再與中國糾纏，其實意味著他可以騰出手來，向更加弱小的國家、地區開刀，甚至動武。從這個角度來看，世界反而有可能變得更不安全。

 

特朗普外線進攻失敗

 

　　特朗普此次對華停火的主要原因，是他上台後發起「解放日」關稅及貿易戰，但對華卻急攻不下，反而被北京在稀土問題上卡了脖子。總括此階段雙方的鬥爭態勢，可以說是美國在外線部署，伺機進攻，中國則在內線水來土掩、連消帶打，卸掉了美方的來勢。

 

特朗普訪日期間視察駐日美軍（美聯社）

 

　　特朗普在外線孤立中國、找尋突破口的戰略部署，並沒有達到預定目標。例如，他本想透過美俄瓜分烏克蘭，來利誘俄羅斯總統普京實現俄烏停火，其中一個動機就是以便美國自歐洲戰場抽身，在離間中俄關係的同時，又能集中精力進擊中國。

 

　　結果俄烏戰事反而不斷升級，甚至有觸發歐洲更大範圍衝突的趨勢。再者，特朗普在東北亞拉攏朝鮮領導人金正恩的計謀也暫未奏效。換言之，美方在中國周邊轉了一個圈，一時半刻找不到破綻，反而在中美的正面交鋒中，被稀土問題掐得喘不過氣來。

 

　　所以，美方停火休戰只是權宜之計，真正動機是想臨時變陣，換一個打法。從近期特朗普政府的各種動作來看，這個新的打法就是一方面繼續在西太平洋地區攪局，給中國添堵添亂，令中國疲於應對；另一方面動用美國軍事力量，向一些弱小國家施壓，促成政權更迭，搶奪她們的油氣資源和稀土資源。

 

美戰爭部長籲東盟共抗中國

 

　　就第一點來說，特朗普在上周的亞洲之行，就搞了一連串動作，包括為日本新任極右翼首相高市早苗站台，支持她盡快將日本軍費提升至GDP的2%；同時宣布為韓國建造核動力攻擊潛艇開綠燈。上述兩個舉動顯然是要刺激整個東亞的軍備，甚至核武競賽，強化日韓在第一島鏈圍堵中國的軍事實力。

 

特朗普支持高市早苗擴軍（美聯社）

 

　　與此同時，特朗普的「戰爭部長」赫格塞斯也訪問了亞洲。他上周六（1日）在馬來西亞參加東盟防長會議時，公開指中國是東盟各國的「共同威脅」，呼籲各國加緊擴充海軍，在南海共同應對中國，並承諾向各國提供技術支持，共享海事情報，此舉無疑是號召東盟升級為針對中國的軍事同盟。

 

　　在給中國添堵添亂的同時，特朗普則把美軍的刀鋒指向了能源和稀土儲量豐富的國家，其中最主要的目標是佔全球石油儲量20%的委內瑞拉。特朗普近期以「緝毒戰」為名，向委內瑞拉外海調兵遣將，更於下月底調派福特號航母到所謂的「美國後花園」加勒比海，威脅委國的反美總統馬杜羅。

 

委國和平獎得主撐美軍動武

 

　　特朗普有多種手段推翻馬杜羅，包括先利用美軍壓境給對方造成心理壓力，向對方展示美軍已經建構了天羅地網，委國一旦遭到攻擊，或發生政變，馬杜羅恐怕插翅難逃。他的命運要麼似利比亞前總統卡達菲橫死街頭，要麼就像巴拿馬前總統諾列加，被關進大牢不見天日。

 

　　特朗普部署軍事封鎖和發動心理戰，是給委內瑞拉的反對派打氣。後者也在美國媒體協助下，開始為政權迭更做宣傳。今年剛獲得諾貝爾和平獎的委國反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)，就在接受美媒專訪時宣稱，美國對委內瑞拉的軍事升級，「是推翻馬杜羅的唯一機會」。她繼而下通牒說：「馬杜羅及其支持者必須要明白，這是和平有序交出政權的最後機會。」

 

美軍向馬杜羅（圖）設下天羅地網，助委內瑞拉反對派奪權。（美聯社）

  

　　除了委內瑞拉之外，非洲國家尼日利亞近日也被擺上特朗普的桌面。上周六（1日），特朗普突然在社交平台發文，指控尼日利亞政府未能阻止對基督徒的殺戮行為，美國可能會出兵干預，徹底消滅伊斯蘭恐怖分子。

 

　　次日，特朗普在空軍一號上再次向記者證實，已指示「戰爭部」為可能的軍事行動作準備。赫格塞斯此時也在X平台作出了回應，稱：「是的，總統先生，對尼日利亞和世界各地無辜基督徒的殺戮必須立即停止。戰爭部正在為行動做準備。」

 

　　奇怪的是，特朗普下令其戰爭部長向尼日利亞揮舞刀劍之時，非洲另一國家蘇丹，發生了更為血腥的大屠殺。從上月26日起，該國叛軍攻佔西部重鎮法希爾，在當地一所醫院大開殺戒，至少有2000人遇害，連衛星圖片都可以看到當地血流成河。甚至有分析認為，被殺人數達到數萬。

 

尼日利亞為非洲能源大國

 

　　特朗普對此無動於衷，反而劍指尼日利亞，難道僅僅就是出於保護基督徒嗎？巧的是，尼日利亞人口2.2億，坐擁幾內亞灣，是非洲第一人口大國和最大經濟體。該國油氣資源豐富，而且還擁有鋰、錫、鈮和其他稀土關鍵礦產。單是探明的石油儲量就有375億桶，佔非洲的33%，和全球總量的2.5%左右。

 

尼日利亞報章刊出特朗普警告對該國動武的消息（美聯社）

 

　　除了委內瑞拉和尼日利亞，其實還有一個能源大國前途未卜，這就是伊朗。特朗普現階段需要消化加沙停火，一待以巴局勢回穩，他下一步會如何處理德黑蘭，仍是未知之數。從此前特朗普下令美軍空群出動七架B-2隱型戰略轟炸機空襲伊朗核設施來看，他是近年來最敢於對伊朗動武的美國總統。

 

　　一個無所迴避的事實是，特朗普政府上述動作的終極目標，仍舊是在外線圍堵中國。這包括在經濟上，收縮、控制中國從海外購買能源、稀土的多元化路徑，扼阻中國在拉美、非洲的一帶一路建設；在政治上，此舉亦無疑會削弱中國作為全球大國的威信和影響力。

 

北京宜先掃除門前雪

 

　　然而，北京在制定反制措施時，也面對各種複雜的局面和困難，例如這些國家都遠離中國，難以展開各種形式的實力投射。更為複雜的是，以委內瑞拉為例，特朗普政府目前的策略是透過軍事施壓，來輔助委國反對派發動政變上台。換言之，委國最終面對的也許不是對外軍事衝突，而是國內的政治鬥爭升級，北京很難出手干預該國內政。

 

　　因此更可能出現的情況，就是特朗普對拉美、非洲國家出手之際，北京在力所能及協助後者反制時，專心清掃門前雪。只有趁勢掃除大門外的積雪，意即把美方在西太平洋的各種攪局清理了，北京才能更好地為未來更大的博弈做準備，也才能更好地維護全球政治及經濟穩定。

 

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=xWyMbf1prMo

Tags:#中國#特朗普#美國#中美關係#非洲#伊朗#東盟#委內瑞拉#大國博弈#尼日利亞#拉丁美洲#西太平洋#政經范局#第一島鏈#國際評論
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...
中國周邊局勢可控，金磚峰會須更上層樓
更多政經范局文章
中國周邊局勢可控，金磚峰會須更上層樓
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處