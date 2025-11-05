歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
武打影星劉家良骨灰被盜，翁靜晶懷疑跟詐騙集團有關，堅拒交贖金
娛樂新聞

武打影星劉家良骨灰被盜，翁靜晶懷疑跟詐騙集團有關，堅拒交贖金

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　已故著名武打巨星劉家良的骨灰安放於沙田寶福山，早前竟發現被賊人盜取。太太翁靜晶日前在YouTube開Live講述此事經過，更力斥犯案者疑背後跟詐騙集團有關聯。為了不助長此敗壞風氣，她堅決強調不會交贖金。

Read more：馮淬帆台灣突然離世！日前悼念許紹雄先走一步，不婚主義曾迷戀汪明荃

 

　　近日有報道指，於寶福山疑有多位名人的靈位骨灰被盜，遺屬更收到勒索電話，事件當中，包括於2013年病逝的著名武打巨星劉家良的骨灰。翁靜晶更在YouTube頻道開Live道出揭發骨灰被盜案的經過，當中力斥犯案者及背後詐騙集團有關，行為無法無天。

 

 

　　翁靜晶在直播中透露今年8月，當時自己身在外地，收到寶福山職員電話指收到警方通知，丈夫劉家良的骨灰被盜。最初翁靜晶以為只是詐騙電話，因龕位內並無貴重物品陪葬，後來收到警方通知並詳細講出其丈夫的骨灰是安放在兩個長方形骨灰盅內，才驚覺事態嚴重，同意警方打開龕位檢查。

 

 

　　龕位內只剩下當日用來包裹兩骨灰盅的紅及黃色布，及陪葬的紀念冊場刊。翁靜晶表示一早有預感可能會有類此事情發生，所以當初寫了一張給「盜墓者」的字條，字條寫道，「如果你看到這張字條，你必就是盜墓者。首先，讓我告訴你，骨灰龕裏面是沒有任何貴重物品的，請不要浪費時間。」下款則寫，「勸君回頭是岸，阿彌陀佛」。而這字條跟骨灰一同「失蹤」。

 

 

　　直播期間，翁靜晶表示對事件感到心痛，並表示對於能找回骨灰的機會渺茫，打定輸數表示近月香港有多次颱風及連場大雨，相信「盜墓者」處理手法不當，她說：「警方都話好大機會已被大水沖走。」她曾被警方問到會否交贖款，她堅決謂：「我唔記得邊度聽到，好似話係六千萬（贖款），但我想講，我六蚊（元）都唔會畀，一毫子都唔會。有錢寧幫助生人，將我對劉師傅敬重，去幫年紀相約嘅人。」

 

　　節目中，翁靜晶提到盜骨灰事件，懷疑背後牽涉柬埔寨詐騙集團，她重提今年初在南韓發生盜墓案，數名中國籍遊客到濟洲島寺院偷走6個骨灰，然後向家屬要求贖金200萬美金；加上早前白俄羅斯少女被騙到緬甸詐騙園區，因業績未達標被賣器官，遺體遭火化後，詐騙集團還向家屬勒索50萬美元。她表示：「詐騙集團業務已伸延骨灰，成為新產業。」她慨嘆詐騙集團遍佈世界各地，近日有報道指有詐騙集團以香港為基地。

 

 

　　翁靜晶亦在節目提及，自她踢爆「食肉和尚」後，生活從此起了變化，除多次收到恐嚇，亦有一名自稱背靠祖國，與柬埔寨有關係的姓余婦人，不斷透過網台直播節目，及社交平台對她作出失實指控，還多次公然宣稱要對劉師傅及翁靜晶亡母趙小瑜「掘墓鞭屍」以示懲罰。而她昨晚開live前，其網上維基資料亦不停被人胡亂修改。

 

Tags:#骨灰#詐騙集團#影視娛樂#翁靜晶#寶福山#盜墓#劉家良
Add a comment ...Add a comment ...
方力申婚後「幸福肥」體重達80kg！為游泳比賽急減磅 斷食6日激減6kg
更多娛樂文章
方力申婚後「幸福肥」體重達80kg！為游泳比賽急減磅 斷食6日激減6kg
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處