試當真停播啟示｜「朋友式」初創公司常見職場問題

早前試當真宣布停止營運，並於五周年當日開直播作結。直播間令人意外係，員工公開向老闆談及公司內部長久以來嘅問題，從而令大眾了解到試當真執笠真正原因，亦係每間初創公司都會遇到其中一個職場問題，以「朋友式」為公司基礎。

大多初創公司開始時，都係由幾個志同道合嘅朋友組成，再搵來幾個信念相同、唔太計較薪酬低嘅朋友加入，組成一間約十人小公司。因公司係由朋友關係作基礎，開始時並唔會有太多問題，反而工作會比其他公司順利。但當公司慢慢變得有一定規模、員工不斷增加嘅時候，呢一個基礎就會變成公司絆腳石。時間耐咗，「元祖」員工難以分清同事 / 朋友呢一條界線，繼而令事情變得複雜難纏。就如直播當日，如果你當對方係朋友 / 家人，「因為太愛」會令你忍唔住即刻衝出嚟解決問題。但如果你當對方係老闆 / 同事，你可能會停一停、諗一諗，然後搵個機會私下解決。俾面老闆同時，亦留返條後路俾自己。

明白日子耐咗要分清同事 / 朋友呢條界線並非易事，尤其試當真係一間凝聚力咁強嘅公司，老闆們之間有自己目標同理念，員工間亦有自己處事作風，情感主導時令事情難以解決。所以初創公司每壯大多一點時，所有同事以及元祖員工都需要學識幾時係朋友、幾時係同事。喺大多情況下，如事情以公司利益為出發點，就可以係朋友。但如果事情以人 / 自己為出發點時，最好以同事為基礎。既可以保持創業時友好關係，亦唔會過分得失公司利益。當然說到尾，公司發生嘅事情千變萬化，難以一概以論，但要記緊一點，不論同事或朋友，事情到最終永遠話冇誰對誰錯，只有處理得恰唔恰當。

其實筆者工作多年，經歷過數次類似試當真「朋友式公司」嘅職場問題。每當面對類似死結時，辭退部分員工可能係其中一個較好方法。辭退員工並非一定係該員工犯錯、能力不足或態度有問題，反而好多時員工同公司文化協調不足、同上司八字唔夾、同整個團隊成長步伐唔一致，都好影響內部氣氛同員工之間synergy（協同效應）。公司可以「自行操刀」炒人，或聘請專業人士經分析後進行「換血」、營運分家、分出支線等。就如一輛以高速行走多年嘅火車，必然會日久失修。如想走得更遠，更換零件 / 車卡、換上同時代同步作業系統，先能夠走到幾遠。

一家唔知一家事，除「朋友式公司」所帶來嘅問題之外，試當真亦有好多內部問題同心結旁人一時三刻難以理解。只好說係「經一事、蔡一智」，希望他日有機會再見到呢班咁熱血嘅製作團隊為大家帶來更出色作品。