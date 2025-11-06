歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Merry Balloon Hong Kong大型IP角色輕氣球巡遊：招募「持球手」義工＋限定精品率先睇
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

Merry Balloon Hong Kong大型IP角色輕氣球巡遊：招募「持球手」義工＋限定精品率先睇

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Eunice Chow、Merry Balloon Hong Kong

　　好得意呀！「Merry Balloon Hong Kong」首個大型IP角色輕氣球巡遊將於12月28日舉行，齊集近20個本地及國際超人氣IP角色，早前幾個角色輕氣球先同大家見面亮相，巨型海綿寶寶半空中飄浮超搞笑！屆時大家除可免費入場欣賞氣球巡遊，更可成為義工擔當「⁠持球手」，大會更推出一系列以IP角色氣球造型為設計靈感的精品，即日起可於Klook平台率先預購。

 

Read More

香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「⁠Merry Balloon Hong Kong」12月28日西九舉行：LuLu豬、雪糕車等近20個巨型氣球可愛登場

聖誕好去處2025︱西九Merry Balloon巨型充氣樂園：7米聖誕樹＋滑梯＋巨型波波競技賽道

 

 

　　香港首個大型人氣IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」將於2025年12月28日（星期日）在西九文化區藝術公園隆重舉行，巡遊隊伍屆時將沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+，近20個風靡全球及本地的IP角色巨型輕氣球齊出動。早前，新聞發佈會率先預覽三個巨型輕氣球，其中海綿寶寶半空中飄浮超搞笑，原來要拉動及控制巨型輕氣球都唔簡單，每個輕氣球需要十多位義工「護駕」出巡！

 

 

　　12月28日大家除可免費入場欣賞氣球巡遊，更可成為義工擔當「⁠持球手」，於活動當日帶領氣球巡遊。有興趣的朋友可以於11月11日前上「Merry Balloon Hong Kong」官方Facebook 專頁或Instagram了解詳情及報名。

 

 

期間限定精品率先預購

 

　　大會更推出一系列以IP角色氣球造型為設計靈感的精品，即日起可於Klook平台率先預購襟章、角色氣球造型袋等商品，並於 2026年1月1日或之前到「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店領取，大家亦可選擇直接到「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店選購。每款商品數量有限，售完即止。 

 

Klook平台預購 https://s.klook.com/merryballoon

 

角色襟章外盒更設計成message card，大家可以寫上節日祝福，將角色襟章變成最窩心的禮物送出。角色襟章（共15款）HK$68/個

 

角色氣球造型袋（共6款）HK$65/個

 

Merry Balloon毛巾HK$55/條

 

角色長襪（共2款）HK$88/對

 

AR氣球遊香港及全城集印

 

　　「Merry-Go-Around Town」將於2025年11月24日正式啟動，大家可於指定熱點捕捉巨型IP角色氣球AR照片，同時以主題明信片收集指定印章，更有機會換購及贏取精美獎品！

 

活動結合虛擬與實體的城市互動體驗，多個人氣IP角色以虛擬大氣球及印章雙重形式現身香港9個熱點。

 

　　只要親臨指定打卡點，於現場透過手機進入活動網站登記www.merryballoon.com.hk，運用擴增實境（AR）技術捕捉IP角色氣球身影，依照指引拍下IP角色氣球AR照片，即可獲取電子印章。集齊所有AR照片及9枚電子印章後並回答簡單問題，最具創意答案的參加者即有機會贏取「Merry Balloon Hong Kong」限定角色襟章一套共15款（共100個得獎名額）。

 

 

　　大會亦與「香港插畫師協會」合作，邀請多位本地插畫師創作出一套16張富有香港特色的明信片，於Klook https://s.klook.com/merryballoon公開發售（每套HK$38）。 

 

「Merry Balloon香港明信片套裝」（共16張）HK$38/套

 

　　市民及遊客可以走訪9個香港熱點集印，每張明信片配對指定印章，每集齊8個印章後即可以HK$68換購「Merry Balloon Hong Kong」限定角色襟章及隨行吊牌套裝一套。大家即日可預購明信片，並於11月24日起於「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店換領處兌換！

 

「Merry Balloon 角色襟章及隨行吊牌套裝」換購價HK$68/套

 

「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊

日期：2025年12月28日

時間：上午11時30分至下午4時

地點：西九文化區藝術公園，沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+

門票：免費入場

 

「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

時間：中午12時至晚上8時

地點：圓方火區1樓

日期：2025年12月6日至2026年1月4日

時間：上午10時至晚上10時

地點：Merry Balloon Park 西九文化區藝術公園大草坪

購買限定周邊商品方法：直接到店選購或於klook預訂

 

「Merry-Go-Around Town」― 「AR氣球遊香港」「及全城集印」

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

熱點：Airside、中環街市、圓方、中環恒生總行、西九文化區（共2個熱點）及天星碼頭（中環、灣仔及尖沙咀共3個熱點）

www.merryballoon.com.hk

 

Tags:#週末好去處#西九#打卡熱點#西九文化區#LuLu豬#玩樂假期#聖誕節2025#輕氣球巡遊#IP角色#Merry Balloon Hong Kong#雪糕車#M&M's公仔#聖誕新年活動
Add a comment ...Add a comment ...
新光戲院結業：全新720度沉浸式VR體驗，長者輕鬆重溫歷史
更多玩樂假期文章
新光戲院結業：全新720度沉浸式VR體驗，長者輕鬆重溫歷史
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處