深圳新酒店｜地中海風格 全海景露台客房！$2,560起 包早餐、下午茶、旅拍體驗
大灣區旅遊
玩樂旅遊熱話
旅遊世界

深圳新酒店｜地中海風格 全海景露台客房！$2,560起 包早餐、下午茶、旅拍體驗

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　11月沒有公眾假期，想外遊又不想請假的話，可以考慮這間剛開業的深圳酒店，全部客房都有海景露台，感覺悠閒舒適，更設有無邊際泳池及獨立恆溫泡池，很有度假的感覺，非常適合跟另一半或閨密來個周末小旅行！

 

　　「松善·SENSEA山海度假區」位於深圳龍崗區，面向大鵬灣，景致開揚，自成一國，很有度假的感覺。這間小型奢華精品酒店最大的特色，是設有一個非常適合打卡的玻璃無邊際泳池，另外還有多個獨立的「恆溫泡池」供住客使用，為他們提供更私人的空間享受日光浴。

 

「松善·SENSEA山海度假區」最佳打卡位，就是這個玻璃無邊際泳池，女生們要準備多幾套泳衣去拍照！（圖片來源：trip.com）

 

這些獨立的「懸崖恆溫泡池」是供免費住客使用，每房每日可使用一次。（圖片來源：小紅書＠嘉嘉）

 

「懸崖恆溫泡池」設有day bed、梳化、恆溫泡池，就算秋冬天都可以嬉水及享受日光浴。（圖片來源：trip.com）

 

坐擁180無敵海景的「懸崖恆溫泡池」。（圖片來源：trip.com）

 

就算不下水，「懸崖恆溫泡池」都是絕佳的打卡點。（圖片來源：小紅書＠嘉嘉）

 

從酒店往外看，藍綠色的海水非常清澈，可以媲美沖繩。（圖片來源：小紅書＠禾包鼓鼓）

 

入夜後的景色非常夢幻。（圖片來源：小紅書＠杭州潇洒姐）

 

酒店自成一國，環境寧靜舒適，很有度假的感覺。（圖片來源：trip.com）

 

　　客房方面，共有十多種房型，面積由60至200平方米（約646至2,153呎），全部都是海景露台房，部分更於露台或落地玻璃旁設置浴缸，讓住客可以邊欣賞迷人的海景邊浸泡泡浴，非常寫意。如果想浪漫一點，可以揀有「星空洞穴泡池」的豪華套房，晚上洞穴內亮著小燈泡，感覺就如被漫天星星擁抱著一樣，最適合情侶們入住。

 

客房以白色及粉紅色作主調，十分浪漫。（圖片來源：小紅書＠裴Pey）

 

全部客房都有海景露台，部分更在落地玻璃旁設置浴缸，度假感覺濃厚。（圖片來源：小紅書＠甜甜Sarah）

 

這間房的浴缸設於露台，十分開揚，想浸泡泡浴就要著泳衣！（圖片來源：小紅書＠是心妈呀）

 

非常有特色的「星空洞穴泡池」。（圖片來源：小紅書＠嘉原法子）

 

晚上的「星空洞穴泡池」，感覺十分浪漫。（圖片來源：trip.com）

 

　　酒店的外觀設計，帶點地中海的風格，啡啡紅紅的土泥牆壁，十分獨特，因為深圳不少海邊度假酒店，不是啡加白的文青風，就是白加藍的希臘風。或者小紅書上，大家P圖P成心目中想要的顏色，所以有淡粉紅色、有如火腿般的粉紅色，又會有啡色，不過官方說法是「中國紅」！但無論如何，每個角落都十分適合打卡！

 

酒店設計很有地中海的感覺。（圖片來源：小紅書＠嘉嘉）

 

可能見過太多「文青風」及「希臘風」的酒店，這裏的建築設計感覺很有型。（圖片來源：小紅書＠熬夜冠军）

 

雖然是同一個地方，但男生跟女生拍出來的照片，感覺很不同。（圖片來源：小紅書＠周東）

 

椰青上刻著酒店的名字及logo，很有心思。（圖片來源：小紅書＠禾包鼓鼓）

 

酒店內設有餐廳，可以足不出戶chill足一整天！（圖片來源：小紅書＠屁屁婷）

 

　　想住的話，香港人慣用的旅遊平台暫時只見trip.com可以訂到，每房每晚$2,560起，包雙人早餐、精美下午茶套餐（1份）、歡迎水果（2份）、迷你吧（1份）、30分鐘旅拍體驗（1份）及懸崖泡池（恆溫）（每日1份）。價錢比一般深圳海景度假酒店貴一點點，但看住客評價，幾乎所有人都有讚無彈，平均分有9.8分（10分滿分），似乎很不錯！

 

松善·SENSEA山海度假區

地址：深圳市龍崗區深葵路1091號

 

（圖片來源：trip.com）

 

Tags:#深圳#打卡#新酒店#無邊際泳池#北上消費#深圳酒店#深圳海邊酒店
