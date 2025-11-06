歡迎回來

醫生分享逆轉肝硬化真實個案，2大護肝食物、1款飲品每日4杯降...
醫學通識 健康解「迷」

醫生分享逆轉肝硬化真實個案，2大護肝食物、1款飲品每日4杯降...
開市Good Morning

三大電商提早啟動「雙十一」！夥拍寧德時代、京東 可提振廣汽新車銷售？

Lyst Index 2025 Q3報告出爐:Quiet L...
Fashion

Lyst Index 2025 Q3報告出爐:Quiet L...
lifestyle
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
溫傑星期四｜港股半日勁飆 最新支持、阻力位睇邊？銀娛上季業績交到功課？
股市動向

溫傑星期四｜港股半日勁飆 最新支持、阻力位睇邊？銀娛上季業績交到功課？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　隔晚美股反彈，恒指周四（6日）亦向上，最新又有何部署策略？有咩股買得過？銀娛(00027)公布第三季經調整EBITDA按年升14%至33億元，收入同增14%，業績如何分析？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/16uFNMResqg?si=iabolkqzOBnzWmtR

 

►把時間軸拉到01:24開始 — 節目開始

 

─────────────

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

Tags:#港股#美股#濠賭股#AI#銀娛#業績#溫傑#恒指#恒生指數#分析#中國平安#快手#hot talk 1點鐘#銀河娛樂#Meta#02318#01024#00027#02359#香港股票#股市動向#02630#藥明康得#旺山旺水
