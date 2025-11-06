歡迎回來

政經專訪

【專訪】蔡金強：中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠 （普通話視頻．繁體字幕） #小金人 #蔡金強 #專訪
63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士被質疑資格，險被車長趕落車
娛樂新聞

63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士被質疑資格，險被車長趕落車

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　吳鎮宇近年多數在內地工作，間中也會回港，原來他已經63歲，也像香港一般長者般擁有個人樂悠咭。近日他在港搭巴士享用長者2元乘車優惠，一身便服未有人認出是影帝，可能因為打扮較年輕，竟被質疑享用樂悠咭的資格。

 

Read more：「御用工人」梁愛87歲生日，經歷棄養與喪子之痛仍豁達面對人生

 

　　吳鎮宇在社交平台分享一個在港乘搭巴士的經歷，他以樂悠咭繳付車資，亦即享用了2元乘車的優惠，他寫道：「我拍卡（咭）之後，車長就開始不爽，差點趕我下車！我解釋我不是故意的，天生如此，請看我身份證。」當日他戴上漁夫帽、穿上衛衣及毛毛頸巾，打扮與年輕人相似，難怪也會被質疑。

 

 

　　帖文中吳鎮宇亦分享了3張在巴士內的自拍照片，網民也大讚吳鎮宇保養好，外表看起來只像40多歲，還取笑他年齡和外表不相符，更有人問吳鎮宇有沒有人肯讓座，吳鎮宇更得戚地回覆，「還傷人不夠嗎？」

 

 

　　吳鎮宇類似的經歷，曾在內地一個慈善活動拍攝的短片出現，片段中吳鎮宇坐在巴士上的關愛座，被乘客指責他不該坐這個座位，吳鎮宇當時沒有生氣，只是無奈出示身份證，當時吳鎮宇還剛「登六」。

 

 

　　「登六」的香港藝人也不少，何家勁曾曬出樂悠咭，同樣被取笑年齡與外貌不符。而蔡一智今年也剛踏入60歲，仍然魄力十足，舉行演唱會期間又唱又跳。他已經不止一次使用樂悠咭乘搭交通公具，不過搭港鐵時，就經常在閘機前找不到啪咭位置而鬧出不少笑話。

 

