固力果免費派2,000盒百力滋，玩遊戲贏迷你行李箱抱枕 街頭免費派伯朗咖啡

免費著數優惠！喜歡試飲試食新產品的朋友留意了，固力11月一連兩個週末大派2,000盒果百力滋新品，大家更可玩遊戲贏取Pocky迷你行李箱、百力滋抱枕！同期Mr. Brown亦舉辦四日街頭免費派咖啡活動，現場打卡影相及完成分享，即有機會獲限量小禮物。

每年11月11日的Pocky & PRETZ Day為全球各地粉絲發放滿滿開心能量，一同分享開心歡樂時刻！除了經典人氣的Pocky產品外。今年更特別推出2款百力滋新品，品牌將於11月一連2個週末（11月8至9日、15至16日）遊走多個地區的超級市場，與大家玩遊戲，有機會贏取Pocky迷你行李箱、百力滋抱枕及大派2,000盒新品！

全新限定發售的「固力果百力滋香烤牛油味餅乾條」，非油炸、美味輕負擔的香脆餅乾棒配以醇香濃鬱的紐西蘭牛油，餅乾條更採用全麥粉新配方，享受美食同時攝取膳食纖維。而「固力果雙層百力滋朱古力味餅乾條」，鬆脆餅乾棒搭配美味巧克力風味醬輕盈烘焙而成。

Pocky多款美味與百力滋2款新品於各大超級市場、便利店及零售店中有售。

固力果超級市場遊戲活動將於 11月8至9日及15至16日舉行，禮品數量有限，送完即止！

• 屯門安定惠康超級市場

日期：11月8日（星期六）

時間：中午12時30分至晚上6時

地址：屯門鄉事會路2A安定邨酒樓大厦3樓M301舖

• 鯉魚門惠康超級市場

日期：11月9日（星期日）

時間：中午12時30分至晚上6時

地址：油塘鯉魚門道鯉魚門廣場1樓123&124舖

• 東涌百佳TASTE

日期：11月15日（星期六）

時間：中午12時30分至晚上6時

地址：東涌達東路20號東薈城B1-B10號舖

• 馬鞍山百佳TASTE

日期：11月16日（星期日）

時間：中午12時30分至晚上6時

地址：馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場3樓343-363號舖

Mr. Brown新系列咖啡免費派

今個月除了固力果大派百力滋活動，11 月初還有Mr. Brown新系列咖啡免費派。伯朗全新「Pure Brew」無糖美式咖啡 及醇香拿鐵採用台灣獨家「香氣工法」，透過冷凝技術保留現煮咖啡精髓，由專業咖啡品鑑師精準掌控研磨同沖煮時間，有如享受手沖咖啡口感。 為慶祝新品登場，伯朗舉辦四日街頭免費派咖啡活動，現場打卡影相及完成分享，即有機會獲限量小禮物。

伯朗免費派 Pure Brew 活動

時間：12:00 - 14:00

地點：11 月 6 日｜九龍灣常悅道 21 號附近

11 月 7 日｜尖沙咀海防道附近

11 月 13 日｜銅鑼灣百德新街附近

11 月 14 日｜荔枝角地鐵站 D2 出口附近



