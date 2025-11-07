歡迎回來

紐約起革命，選票抗法西斯浪潮
國際評論

紐約起革命，選票抗法西斯浪潮

容我世說
張翠容
容我世說

　　紐約市長選舉結果炸爆美國全國，剛滿34歲的印度裔穆斯林曼達尼(Zohran Mamdani)贏得過半選票成為下屆市長，而且他帶動了超過200萬選民投票，創造歷史紀錄。就在美國這個金權中心城市，象徵著美國資本主義核心的華爾街大本營，還要在特朗普無所不用其極的手段企圖影響賽果下，卻仍無阻本來籍籍無名、無權無勢的民主社會主義者曼達尼跑出，不僅美國，世界各地都為此議論紛紛。

 

剛滿34歲的印度裔穆斯林曼達尼，以過半選票成為下屆紐約市長。(AP) 

 

　　特朗普震驚了，因為其他地方選舉也成為民主黨的囊中之物，本來屬紅區的共和黨陣營弗吉尼亞州亦被民主黨女候選人斯潘柏格(Abigail Spanberger)扭轉了，這是否代表選民中的反特朗普力量已在快速崛起，令到特朗普時代出現變局？要知道，美國的中期選舉將於明年開始，類似曼達尼的民主黨「左翼進步派」會否再下一城？諷刺的是，民主黨主流元老對曼達尼反之擔憂起來，害怕曼達尼為民主黨形象帶來全國性的負面後果。

 

　　無論如何，在其他州份勝出市長選舉的民主黨人，還算是符合民主黨的中間路線，也不敢太得罪特朗普。但曼達尼則不同，他的勝出猶如向特朗普宣戰，大有「特朗普，你即管放馬過來」之勢。他支持特朗普所反對的，包括性小眾權益、基層福利、移民族群平等、增加富人稅、聲援加沙巴人等，他甚至表示如有戰爭罪犯踏足紐約市，他將逮捕之並送上國際法庭。那就最明顯不過了，他直指受特朗普撐腰的內塔尼亞胡和其黨羽。

 

 內塔尼亞胡雖被聯合國國際法庭判為戰爭罪犯，惟過去年多以來仍參與聯合國大會會議。(AP)

 

　　那就有趣了，內塔尼亞胡還敢來位於紐約市的聯合國總部開會嗎？被聯合國國際法庭判為戰爭罪犯的內塔尼亞胡，過去年多以來，一直大搖大擺參與聯合國大會會議，即使聯合國秘書長古特雷斯也對他無可奈何，他在聯合國範圍卻無人敢逮捕他。曼達尼真的敢按國際法出此一舉嗎？我們等待看好戲吧。

 

　　不過，曼達尼同時強調他不是反猶，他會嚴懲反猶太主義者，但他又指反錫安主義不是反猶主義。事實上，支持他當選的不乏猶太人及為人權奮鬥的猶太組織，他們皆稱曼達尼運動就是一場反法西斯和反威權主義運動，曼達尼主義就是代表法西斯主義的對立面，因為法西斯主義者希望每個人都一樣，他們讚美一致性、統一性、相似性和階級制度。特朗普一上台即作出獵巫行動，向人們灌輸仇恨，讓大家彼此畏懼，並展示他威權的一面，他只是個民選總統，卻猶如君臨天下。

 

 特朗普甫上台即向人們灌輸仇恨，並展示其威權的一面。(AP)

 

　　可是，紐約這座城市，包括語言、信仰、文化及族群卻是多樣性，原本也代表著美國的面貌，特朗普企圖扭轉過來，因此，這場選舉結果不是曼達尼對抗特朗普，而是特朗普要對抗紐約市，對抗美國本來的屬性。所謂物極必反，特朗普一上台即把他的政策推向極端，由於鐘擺理論，今次選民要用選票來撥亂反正，展示出人民還是有其力量，不容任由宰割，特別是紐約市所代表的資本主義金權價值，弄得紐約人無法安居樂業，曼達尼一句「紐約應是讓紐約人能負擔得起的城市」，即贏盡民心，共同來一場革命。革命能否成功，那就要看人民力量如何和金權力量博弈了，這對世界也是個大啟示。

Tags:#特朗普#民主黨#大國博弈#內塔尼亞胡#容我世說#國際評論#曼達尼#紐約市長#反法西斯#反威權
以哈停火協議背後的特朗普圖謀
Comment

