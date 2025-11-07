歡迎回來

扶手電梯的考驗，長者追不上的城市節拍
奇華臘腸限時8折｜蛋卷85折＋送老婆餅及優惠券

TEXT:Eunice ChowPHOTO:奇華餅家

　　又到食煲仔飯的季節，想在家自煮美味的臘味煲仔飯，點少得一孖臘腸！ 奇華餅家11月7日至17日限定推出臘腸系列產品8折優惠，蛋卷產品亦同步於門市及網店舉行85折優惠。另外，凡於11月成為會員，即可獲得總值港幣70元優惠券，首次消費更有機會獲贈老婆餅一個！

 

 

　　11月7日至11月17日期間，凡於奇華餅家香港及澳門各分店（香港國際機場分店除外） 及奇華網店選購「奇華切肉臘腸」及「奇華鮮鴨膶腸」產品，即可享8折優惠。奇華切肉臘腸（4條裝）選用優質豬上肉，以香醇玫瑰露酒及頂級醬油調味，再灌入天然豬腸衣中慢工風乾，切肉臘腸肥瘦比例恰到好處。「奇華鮮鴨膶腸」則選用優質澳洲進口鴨肝新鮮製作，口感豐潤甘醇、入口即溶，充滿鴨膶獨特的油潤香氣。留意，奇華網店只適用於購買奇華切肉臘腸（4條裝）及 奇華切肉臘腸（10條裝）。

 

奇華切肉臘腸 (4條裝)8折優惠價：港幣78.4元正 / 澳門幣82.4元正(原價：港幣98元正 / 澳門幣103元正)

 

奇華鮮鴨膶腸 (4條裝)8折優惠價：港幣102.4元正 / 澳門幣106.4元正(原價：港幣 128元正 / 澳門幣133元正)

 

「奇華蛋卷節」85折優惠

 

　　「奇華蛋卷節」與「奇華切肉臘腸」及「奇華鮮鴨膶腸」限時優惠同步登場！由11月7日至11月17日期間，顧客於奇華餅家香港及澳門全線分店（香港國際機場分店除外）及奇華網店選購各款蛋卷產品及禮盒，即享85折優惠。 奇華蛋卷系列口味豐富，包括牛油、椰蓉、黑芝麻、咖啡、海苔及特濃朱古力口味，而熱賣產品「精裝什錦蛋卷」，以9包裝齊集以上6款經典口味，

 

什錦蛋卷禮盒 (18件裝)牛油、椰蓉、黑芝麻口味各6件優惠價港幣 46.8元正 / 澳門幣 49.3元正

(原價：港幣55元正 / 澳門幣58元正)

 

牛油蛋卷 (紅罐) 優惠價：港幣 100.3元正 / 澳門幣 105.4元正(原價：港幣118元正 / 澳門幣124元正)

 

　　創新的「蜂巢蛋卷」系列4款口味包括牛油蜂巢蛋卷、抹茶蜂巢蛋卷、黑芝麻蜂巢蛋卷及最新烏龍茶蜂巢蛋卷，蛋卷具獨特的蜂巢結構，口感層次更豐厚鬆化！

 

「蜂巢蛋卷」系列 (6支裝)優惠價：港幣 27.2元正 / 澳門幣 28.9元正(原價：港幣32元正 / 澳門幣34元正)

 

最新烏龍茶蜂巢蛋卷

 

　　凡於 11 月內經「奇華Fans」 APP成功註冊成為新會員，即可獲得總值港幣70元正的優惠券，包括兩張港幣10元正優惠券（購物滿港幣50元正即可使用）和一張港幣50元正奇華工作坊現金券。新會員於首次消費折實滿港幣50元正更可即時獲贈老婆餅1個。

 

　　現有會員凡於11月1日至11月10日期間惠顧，『金咭會員』即可獲贈老婆餅1個；『銀咭會員』購買蛋卷（12支裝）更可享買二送一；『紅咭會員』則可憑消費滿港幣80元正即獲港幣20元正優惠券。

 

 

　　此外，於11月18日至11月27日期間，無論您是新加入或是現有會員，均可憑「奇華Fans」APP內的電子優惠券以78折優惠購買3款熱賣新產品，包括滋味棒棒（優惠價港幣25元正／樽) 及琥珀合桃或鮑汁腰果（優惠價港幣50元正／樽）！

 

12月優惠推介

 

　　由12月7日至12月21日期間，凡於奇華餅家全線分店（香港國際機場分店除外）選購「奇華切肉臘腸」（10條裝）或「奇華鮮鴨膶腸」（8條裝），即可獲贈「奇華切肉臘腸」（4條裝）一包。

 

　　此外，中秋期間享受「月賞愈多」優惠而獲贈「奇華切肉臘腸優惠券」之顧客，可於2025年12月16日至2026年1月31日期間，憑券到奇華餅家各分店（香港國際機場分店及奇華網店除外）選購「奇華切肉臘腸」（10條裝），即可作港幣或澳門幣90元正現金優惠使用。

 

奇華餅家網店：https://bit.ly/4e2HVdI

查詢電話：2785 6066

 

Tags:#美食#臘腸#蛋卷#老婆餅#奇華餅家
