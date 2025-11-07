歡迎回來

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
數碼創科

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　Honor推出的全新入門手機400 Smart，以進取的定價進軍平價5G手機市場。主打長效電池、AI功能與流暢系統體驗。手機的定位雖是入門，但配置實屬越級挑戰，展現品牌在中低價位手機市場的技術實力與誠意。

 

 

 　　400 Smart採用簡約時尚路線，備有翡翠綠、流光銀及曜石黑三款配色。機身厚度僅 8.24毫米，背蓋加入微納米紋理，提供不俗的握感，並有IP65的防水防塵能力。手機機身設有實體AI按鍵，可一按啟動指令及常用應用程式，以及長按開啟智能推薦。此外，400 Smart獲得SGS頂級抗摔防爆性能認證，擁有兩米的抗摔能力，官方更稱手機能承受多項壓力測試。

 

400 Smart熒幕上方設有500 萬像素前置鏡頭。

 

機身右側設有整合指紋辨識的電源鍵與音量鍵。

 

手機設有實體AI按鍵，可一按或長按開啟不同的功能。

 

400 Smart採用USB Type-C介面充電，並支援35W SuperCharge快充。

 

400 Smart採用簡約時尚路線，背蓋加入微納米紋理，提供不俗的握感。

 

縱使400 Smart定價相宜，可是仍配備5,000萬像素主鏡頭及200萬像素景深鏡頭。

 

　　400 Smart搭載 6.77吋LCD熒幕，支援120Hz刷新率，以及採用 Snapdragon 6s Gen 3處理器，內置8GB記憶體與256GB儲存空間，並支援 Honor RAM Turbo記憶體擴展技術，可額外增加8GB系統記憶體。在這個硬件配搭下，安兔兔測試有約61萬分，能流暢使用應用程式。此外，手機內置6,500mAh大容量電池，足夠應付全天高強度使用，也支援35W SuperCharge快充。

 

　　縱使400 Smart定價相宜，可是仍配備5,000萬像素主鏡頭及200萬像素景深鏡頭，拍攝人像時能營造自然的景深效果，而前置鏡頭則為500萬像素。配合基於Android 15的MagicOS 9.0平台，提供了多項照片後製功能，如AI圖片移除、AI擴圖及AI臉部修復等，更擁有快速存取服務的AI任意門和靈動膠囊功能，整體AI功能與其他Honor手機看齊。

 

手機支援雙SIM卡，惟不設microSD記憶卡插槽。

 

按下實體AI鍵會進入AI手機總管，用於啟動指令及常用應用程式。

 

內置「我的一日」應用程式，能顯示每一天的行程。

 

400 Smart的拍攝功能與其他Honor手機相若。

 

400 Smart採用 Snapdragon 6s Gen 3處理器，安兔兔測試有約61萬分，能流暢使用應用程式。

 

內置5,000萬像素鏡頭，照片拍攝質素在同價位手機中算是很好。

 

總結

 

　　400 Smart集時尚設計、強勁電量與AI功能於一身，以$1,399的價格帶來極高性價比，是入門級手機中的全能之選，無疑是2025年值得考慮的新選擇。與此同時，Honor也推出另一款規格與400 Smart相近的X7d，主要分別只在於內置6GB記憶體及128GB儲存空間，定價卻比Smart 400便宜了$200。

 

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 2.3GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,610 x 720像素，6.77吋多點觸控TFT LCD

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1

鏡頭：500萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 200萬像景深（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou / NFC / 指紋感應器

電池：內置6,500mAh

體積：166.89 x 76.8 x 8.24毫米

重量：206克

售價：$1,3699

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

 

Tags:#手機#智能手機#數碼潮物#Honor#Gadget#防水防塵#Android 15#400 Smart#長效電池#AI修圖#AI按鍵
