11月新片速遞：舒淇首執導《女孩》奪獎，馮德倫力撐，威尼斯影后辛芷蕾《日掛中天》，探討原諒與愛

香港電影巿道低迷，近來較少新港產片推出。這個星期，有舒淇自編自導的得獎電影《女孩》上映，當初決定做導演的她，原來受丈夫馮德倫潑冷水，不過他當日仍然穿上電影宣傳衣服出席首映禮力撐。而內地女演員辛芷蕾成為威尼斯影后的電影《日掛中天》展現現代人面對痛苦、原諒與愛的真實選擇。 另外，《雷朋三世：卡里奧斯特羅城》推出4K修復版，大家可以重溫宮崎駿大師名作品。

1.《女孩》

舒淇首次執導電影《女孩》已經在多個國際影展中亮相，而且好評如潮，更於第30屆釜山國際影展榮獲「最佳導演獎」。故事以經濟快速發展的時代為背景，女孩於傳統與新時代之中成長，由女性角度去看著這個時代的矛盾。

日前舉行首映禮，余安安、鍾鎮濤夫婦及呂良偉夫婦到場支持，丈夫馮德倫甚至穿上電影宣傳衣服力撐。舒淇表示當初未開拍時，曾經問馮德倫意見卻遭潑冷水，甚至批評劇本只得數頁紙不能幫助拍攝。

馮德倫也曾當導演，不過二人的風格各有不同，舒淇覺得丈夫風格較商業，而自己則偏向文藝風。有這次經驗也覺得做導演較辛苦，但覺得這經驗難能可貴。

2.《雷朋三世：卡里奧斯特羅城》（4K修復版）

這套由宮崎駿首個執導動畫長片自上映以來大受歡迎，今年推出4K修復版，早在10月時已在日本上映。電影講述名盜雷朋三世與拍檔從摩納哥賭場搶來巨額現金，發現竟然是偽鈔，為追查偽鈔來源而去到歐洲小國，途中拯救一名被追捕的卡里奧斯特羅的公主克拉莉絲。克拉莉絲正被邪惡的卡里奧斯特羅伯爵逼婚，雷朋與拍檔等人為拯救她而展開一場刺激、冒險追查旅程，過程中更找到了卡里奧斯特羅城的秘密寶藏。

3.《日掛中天》

由內地演員辛芷蕾、張頌文、馮紹峰主演的電影《日掛中天》將於2025年11月8日香港上映，辛芷蕾憑此戲在威尼斯影展奪得最佳女演員，成為華人第三位威尼斯影后，她的演技被形容充滿爆發力。

電影故事講述女主角美雲（辛芷蕾 飾）與前度男友葆樹（張頌文 飾）在南方小城意外重逢，以為已淡忘過去重新生活的她，「傷口」再度爆開。前度男友曾為她頂罪入獄多年，過去一場意外導致葆樹替美雲承擔刑責。多年後大家各有生活，但再次碰面二人怎樣對過去的愧疚、愛恨與原諒問題展開內心角力。

電影聚焦在人性混沌、情感障礙和社會邊緣人的命運，導演蔡尚君剖析「共犯」與「贖罪」主題，展現現代人面對痛苦、原諒與愛的真實選擇。

