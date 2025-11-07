11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折

歡迎回來

23
一月
TEXT:Katty Wu

　　11月16日為「長者日」，百佳超級巿場、屈臣氏及豐澤，將為一眾老友記送上9折或95折的專屬優惠，涵蓋食品及生活用品、營養補充及健康產品以及電器，於屈臣氏購買精選健康產品，包括營養奶粉、補充品、成人紙尿片及血壓計等，優惠更低至58折！

 

百佳超級巿場．自家品牌產品全線9折

 

　　於11月16日，憑樂悠咭於百佳或旗下品牌門市購買「SELECT佳之選」、「金御膳」及「超值牌」產品，即享9折。（須使用樂悠咭支付全單）

 

百佳超級巿場

網址：https://www.pns.hk/zh-hk/

 

 

屈臣氏．全單95折及多款健康產品優惠

 

　　於11月16日，於屈臣氏購買任何產品專享95折。為特別針對長者的健康需要，精選多款健康產品包括營養奶粉、補充品、成人紙尿片及血壓計等，優惠更低至58折。（須為易賞錢會員並於門市綁定樂悠咭）

 

屈臣氏

網址：https://www.watsons.com.hk/zh-hk/

 

 

豐澤．電器限定折扣低至45折

 

　　於11月10日至23日期間，於豐澤購物可享三重優惠：

 

● 精選10件最合長者心意的產品低至45折，包括風筒、血壓計等

● 全線小家電於優惠價上再享95折

● 豐澤牌及輕井沢系列產品優惠價再95折

 

豐澤

網址：https://www.fortress.com.hk/zh-hk/

 

 

Tags:#長者#老友記#百佳#Shopping#屈臣氏#著數優惠#Jetso#豐澤#樂悠咭#長者日#長者優惠#樂悠咭優惠
