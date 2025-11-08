歡迎回來

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全
世事政情 政經范局

轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間G...
Beauty Lazy Girl Beauty Hacks

扶手電梯的考驗，長者追不上的城市節拍
輕鬆護老 照顧者手記

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　

玩樂假期
玩樂假期

　　迪士尼經典動畫電影《小飛象》（Dumbo）相信係唔少人的童年回憶，將軍澳 MCP CENTRAL 新都城中心2期於聖誕設3,000呎Dumbo 主題聖誕嘉年華，fans可以於馬戲大舞台五大打卡位影相，更可挑戰聖誕嘉年華大攤位遊戲，贏取會場限定小飛象主題精品。

 

 

5大主題打卡區

 

　　迪士尼經典動畫電影《小飛象》裏的主角小飛象因天生一對超大的耳朵而遭到嘲笑，在好友提摩太的幫助下，終於發現自己的大耳朵擁有神奇的飛行力量！在MCP新都城中心天幕下，小飛象將化身成6米高巨型「星空小飛象」充氣裝置，並伸展著招牌大耳朵！

 

　　穿過馬戲門廊，就可以看到馬戲帳幕內小飛象裝置，帳幕上的9米高巨型「閃爍星光聖誕樹」以及兩旁簇擁著小飛象裝置的聖誕森林樹群是焦點打卡位，洋溢濃厚節日氣氛！大家更可於「小飛象號」聖誕列車打卡。

 

巨型充氣「星空小飛 象」裝置在6米高的空中伸展著招牌大耳朵，記得翹首仰望於高空中現身的小飛象。

 

9米高巨型「閃爍星光聖誕 樹」以及兩旁簇擁著小飛象裝置的聖誕森林 樹群，洋溢濃厚節日氣氛。

 

「小飛象號」聖誕列車 

 

星願馬戲門廊 帥氣的提摩太裝置於五光十色的「星願馬戲門 廊」旁邊，迎接各位賓客暢玩聖誕嘉年華。

 

攤位遊戲 贏限定小飛象精品

 

　　聖誕嘉年華玩攤位遊戲最有氣氛，即場以優惠價 HK$100 購買遊戲券 4 張（原價：HK$120） ，即可一展身手大玩「星願拋球大挑戰」、「彩虹拋拋樂」、「星球障礙賽」及「星軌推球樂」，有機會贏取會場限定小飛象主題精品，包括咕（口臣）、圓形餐碟及頸枕。未能成功挑戰贏取大獎，亦可獲小飛象主題杯墊及掛飾等小禮品！

 

 

　　H‧COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$600，即可換領「逐夢小飛象主題硅藻杯墊」乙個；場內以電子貨幣單一消費每滿HK$500，即可獲得電子印花1枚(每張單據最多可獲電子印花2枚)。集齊4枚電子印花，即可換領「小飛象主題馬戲世界毛毯」乙張。

 

  

　　於11月15日至12月28日期間，每逢周末MCP新都城中心都預備了一系列的「童夢遊藝活動及表演」。而於12月21日、24日至26日，聖誕老人將現身MCP新都城中心與大家見面，為一眾到訪聖誕小鎮的朋友送上糖果小驚喜，12月起場內更有多個表演團體參與演出。

 

MCP 新都城中心 「Disney Dumbo聖誕飛翔狂想曲」 

日期： 2025 年11月1日至2026年1月1日 

時間： 早上10時至晚上10時 

地點：將軍澳MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場 

聖誕嘉年華攤位遊戲 

日期：2025 年11月1日至2026年1月1日 

時間：中午12時至晚上 8時

 地點：將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場 

詳情：顧客即場以 HK$30 購買嘉年華遊戲券 1 張或以優惠價 HK$100 (原價： HK$120) 購買遊戲券4張。 

購票地點：將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場 

購票時間：中午12時至晚上 8時

 

Tags:#聖誕節2025#迪士尼#小飛象#MCP新都城中心#聖誕好去處2025#聖誕燈飾2025#聖誕燈飾打卡熱點#打卡熱點#christmasevent2025#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話
