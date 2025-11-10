巴菲特累積財富能力毋庸置疑，坊間亦有不少媒體與讀物總結他致富原因，甚至節錄他本人言論。早前看到一個相當簡潔的節錄，指巴菲特自言致富因由，只有三點，值得了解分析一下。

1. 身處美國

2. 基因好及長壽

3. 複利效應

「身處美國」是非常基礎的一點，偏偏很多投資者忽略了。巴菲特奉行的價值投資背景理念及其出產地是美國——一個執行資本主義的自由市場，市場內的投資項目皆按預期下的規律運行。加上，美元為國際貨幣，同時美國金融業又支援國際運作，這更令巴菲特能輕易把投資操作應用到其他地區，大大增加成功機會。倘若投資者身處北韓、赤道幾內亞等地，不太可能成就出一代股神。

第二點與第三點其實可以合體，主要描述長投資年期享受複利的威力。就複利的超強威力，曾拍片討論，有些例子相當有趣，不妨重溫（見連結一）。另外，亦提過價值投資者彷彿特別長壽（見連結二）。普遍香港人年過六十開始進入退休生活，而財產要初見少成，所謂得到第一桶金，隨時要到35歲，距離60歲只得25年，可見享受複利率年期非常有限。

已故財經作家曹仁超曾提出一個觀察，亦為事實——巴菲特大部分財富皆來自60歲後的年期。巴菲特有超過九成身家，是由60歲到90歲期間取得。這亦是簡單數學模型，複利率效應的形狀(Parabolic Curve)的確如此，小弟曾於《經濟日報》講座分享過（見連結三）。巴菲特的長壽，讓他能夠享受一般人退休後超過30年的複利率威力，的確是他致富主因之一。

早前讀過一本著作《蒙格智慧》，當中輯錄了由1987年至2010年芒格於巴郡子公司股東會上的言論，當中提到芒格評論巴菲特時有以下幾點：

1. 心智能力

2. 對投資有強烈興趣

3. 起步得早

4. 永不停歇的高效學習機器

芒格所提到是巴菲特的個人素質，本身能力高，加上興趣使然，早早開始，一直進步，永不停步，所得出的結果是非常驚人的。這是一個好提醒，大部分人離開學校之後就停止進步，就算一直在職學習，到退休後亦會停止。觀察到巴菲特的例子，值得想想，若一直沒有停止過學習，效果會有多震撼呢？

很有趣，有一個觀察，巴菲特談自己為何如此富有時，會提到運氣與外在事實因素，包括出生地、長壽基因與複利率，彷彿這些因素與他個人能力無關。明顯這些因素並非事實之全部，但看來巴菲特是故意謙卑處理。相反，芒格評論巴菲特時則強調他的個人能力、興趣與持續努力，反而很少提到運氣與客觀成分，表現得十分懂得欣賞他人長處。兩位智慧老人，實在有很多值得學習的地方。

