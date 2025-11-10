由每年11月至農曆年，A股有所謂的「年末行情」，都有一定的Pattern，即狗上瓦坑有條路，跟著舊路行，即有枝盲公竹。

構成這年末行情的主因，是隨著10月三季度披露結束，市場會據今年已知表現預估來年表現。

興業證券將歷史上7輪與目前可比階段的年末行情做了個復盤（圖一）。不是不想將該圖文字放大供大家參考，而是在關鍵時間，2025年，該復盤也只是打了個「？」即是好料不出街？還是要讀者猜猜謎？

基此，筆者只好野人獻曝，猜上一猜。

所謂據過往10個月表現來猜接下來未來數月的表現，用賭仔的話，就是：趨勢。

在2025年的頭10個月，表現好的板塊有：半導體，AI，有色金屬、金、電池、電力。

決定這些板塊有超前表現的指標是十分客觀的－－是否有較多板塊內股份創出52周新高。這個篩選法應無大異議，拿隻建行(00939)（圖二）和中國建材(03323)（圖三）一比，就明賭徒的追漲殺跌，不無道理。

留心美聯儲局減息引發轉勢

有順勢，亦有轉勢，故在順風順水承上一個勢之時，亦要留心轉勢之時，轉勢因素不一而足，在股市裏，其中一個關鍵點是：息。

2025年環球股市表現佳，其中一點是憧憬美國減息，和真減息。「憧憬」與「真」之間，對股市影響力度是不同的，有謂Buy on Rumor Sell on Fact。傳言減息對股市的刺激度，是遠大於真減息。自今年4月起，市場一直謂美聯儲局會減息，故股市一直努力地升，直到9月美儲局真減息，市場倒不大邁步。到10月又減，又是頂位拉鋸。現傳12月又可能減，但美聯儲局長又謂未必減，市場對12月減息預期由90%跌回至70%。但這個12月減或不減，內中乾坤不少（表）。

促成美聯儲局長在減息上阿吱阿咗，是有實際原因，而非專跟美國總統特朗普對著幹。

特朗普之前曾威脅對華於11月1日加100%關稅，如真加，美通脹必急升，通脹升時走來減息，美聯儲局傻了嗎？特朗普亦知加華貨關稅即是美國通脹會被吹漲，故才致原於4月1日加的關稅，90日，又90日的推遲。到10月底，中美達成協議，加關稅威脅是一推推至2026年11月，因加關稅而致美國通脹升的威脅有1年的延後期，將有利美聯儲局於今年12月減息。

但另個更有利美聯儲局去減息的，是美國法院會否裁決美總統的關稅大棒是否違憲。如真違憲，則這個「關稅→通脹」的憂慮將可減除，直到有關判案被推翻為止。

美聯儲局可以在下次FOMC會議前便減息，若是，即美國金融市場有難。這個減息，不一定是利股市，因是救市，何解？

美國因黨爭而致美政府出現有史以來最長的政府關門（圖四），政府關門不單止窮人的生活救濟金派不出（涉逾4000萬人）（圖五），亦使政府不少支出支不出，這包括政府僱員人工，軍人人工及政府工程款項。美國經濟有7成是靠內部經濟消費支撐，而美國政府的消費是佔大頭，美政府長時間停擺除了會使美經濟GDP受創外，更重要的是市場少了這些資金來運作，影響所及是市場水緊，金融市場的Repo已抽高了（圖六），如市場應對不好（即有人做孖展做大了）是可以重蹈十多年前覆轍，引發股災。若是，美聯儲局定要出來向市場泵水、QE。

今年年末行情，一方面有A股自己追漲殺跌的狗上瓦坑路，但亦有外圍美聯儲局與美政府停擺的必然風險，這是外力，但亦不可不察。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）