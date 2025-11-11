法院拍賣，也趕「雙11」熱潮

起源於大陸的「雙11光棍節」購物風潮近年吹到台灣，網路和實體商店在11月初便推出各種減價優惠，刺激消費者購買慾。今年台灣當局普發全民新台幣一萬元，每個人都多了一筆小小的意外之財，買氣更旺。除了民間業者使盡渾身解術搶錢，「司法單位」也破天荒加入「雙11」競爭，大至賣樓賣名車，甚至連漁船和挖土機都賣，小至電鑽、公仔和飾品也有，價格最低殺到市價五折以下，相當有競爭力。

島內「法務部」不時會針對破獲犯罪案件沒收的財產，或者因拖欠稅款、罰款而沒收的動產和不動產進行拍賣，當地稱為「法拍」（法院拍賣）。今年則趕上「雙11」熱潮，宜蘭、彰化、高雄等地的「法務部」執行署都推出拍賣活動，其中彰化執行署更以市集形式進行法拍，希望吸引更多民眾參與。

舉行法拍前，執行署會製作拍賣品目錄供民眾參考。（彰化執行署網站圖片）

警方破獲犯罪集團後查扣的物品包羅萬象，經常有意想不到的物品在法拍出現。彰化執行署今次就有市價六折的台灣高山茶、雕工精細象徵聚財納富的木雕元寶與聚寶盆，以及知名工廠生產、一雙市價一兩百元新台幣的運動襪，拍賣底價僅10元。這些物品對升斗市民和小商店極具吸引力，通常一開始拍賣便秒殺。

對於30至40歲的民眾來說，最關注的莫過於樓、車和股票，這方面有官方掛保證把關。不論拍賣物品價值高低，執行署在拍賣前都會邀請專業機構進行鑑價，然後大概以八折作為拍賣起標價。參加拍賣的民眾必定要先做功課，這些高價物品第一次拍賣多數會流標，因為每流標一次，下一輪再推出來拍賣時就會再打八折，最多可流標四次。例如一個市值新台幣1000萬元的住宅單位，經過鑑價後第一拍會以800萬元起標，流標後二拍640萬、三拍512萬、四拍409.6萬，精打細算的買家通常第三或第四拍才會出手。至於股票也是用這種方式鑑價，第二拍開始得標，幾乎保證穩賺不賠。

名車因涉及折舊率問題，得標價通常更低。例如早前台中執行署拍賣的法拉利(Ferrari)F12 Berlinetta跑車，市價新台幣1761萬元（約港幣438萬元），最後以新台幣690萬元（約港幣171萬元）得標，不到市價四折，真是買到賺到。

但是這種好事當然也伴隨風險。既然這些拍賣物品幾乎都涉及刑事案件，除了茶葉、運動襪等用品沒有爭議外，其他高價物品得標後可能有後遺症。例如筆者一位長輩，之前曾拍得一輛歐洲名牌跑車，某天停在路上等紅綠燈時，竟被人開槍打破駕駛座旁的玻璃窗，差不到幾吋子彈就貫穿頭部。後來透過警方朋友查詢才知道，對方誤以為開車的是上任車主黑社會大哥，所以開槍尋仇。萬一不分青紅皂白對駕駛者亂槍掃射，事情就不可收拾了。

意大利跑車法拍價只剩原價四成（台中執行署臉書圖片）

至於法拍屋也有類似情況，因為拍賣前不會公開屋內狀況，得標者通常都要清理上一任留下的雜物。更嚴重是可能上任屋主在此自殺，或者警方進行攻擊行動時造成屋內有人死亡。這類凶宅便宜，自覺八字夠重自住不成問題，但以後可能很難再出售轉手。

法拍物品固然價格極具吸引力，也要承擔風險，對我這種比較不想惹麻煩和膽小的人，寧可選擇別的品項。例如花蓮執行署要拍的黃金飾品，經過台北的金銀珠寶商業同業公會鑑定，保證純度且比市價低，是比較沒有辨認度問題的法拍品。如果一定要撿便宜，最好能弄清楚前手的身份。宜蘭執行署趕「雙11」熱潮，主要拍賣溫泉套房和海景套房，原屋主是欠稅大戶，欠的是政府的錢，不會被潑紅漆或上門尋仇，也比較可以安心入手。