宏福苑火災後，如何照顧長者情緒？從「被看見」到「有掌控」，共...
輕鬆護老 安老職人

宏福苑火災後，如何照顧長者情緒？從「被看見」到「有掌控」，共...
如何促進孩子擺脫「無力感」| 壓力中的穩定家庭(上)
財富管理 親子理財

如何促進孩子擺脫「無力感」| 壓力中的穩定家庭(上)

聖誕美妝2025開箱:NARS 聯乘高訂設計師、Estée ...
Beauty

聖誕美妝2025開箱:NARS 聯乘高訂設計師、Estée ...
lifestyle
61歲關詠荷現身見面會，凍齡仙氣，守20年承諾與粉絲擁抱
娛樂新聞

61歲關詠荷現身見面會，凍齡仙氣，守20年承諾與粉絲擁抱

娛樂
娛樂

　　關詠荷（Esther）嫁給張家輝後開始淡出娛樂圈，專注相夫教女。雖然已經絕跡幕前，但仍然有不少粉絲支持。日前，她守20年之約舉行粉絲見面會。61歲的她穿上全身米白色裝束現身，仙氣十足，她進場時粉絲已經感動讚歎：「好美啊！」

 

Read more：63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士被質疑資格，險被車長趕落車

 

　　
　　61歲關詠荷（Esther）淡出幕前已久，演藝生涯中曾經拍過不少經典劇集，當中《金裝四大才子》、《醉打金枝》和《陀槍師姐》等均大受歡迎，於《陀槍師姐》劇集中飾演「娥姐」一角更令人難忘。於2003年跟張家輝結婚，3年後誕下女兒後便決定放低事業，開始淡出幕前專注湊女。

 

61歲關詠荷守20年之約舉行見面會，散發凍齡仙氣與粉絲擁抱

61歲關詠荷守20年之約舉行見面會，散發凍齡仙氣與粉絲擁抱

 

　　關詠荷相父教子期間，也有復出拍劇但產量不多，近年甚至絕跡演出，只有拍廣告及在一些公開活動出現。今年夏韶聲在紅館舉行演唱會，她跟張家輝、胡楓等人一起到場欣賞，仍然保持一貫低調作風而且打扮撲素。

 

61歲關詠荷守20年之約舉行見面會，散發凍齡仙氣與粉絲擁抱

 

　　時至今日，關詠荷仍然有很多粉絲十分支持她。近日，她與粉絲們守二十年之約，舉行了「二十年之約 光影歲月情投荷意」粉絲見面會。關詠荷穿上米白色裝束現身，雖然略有歲月痕跡，但仍然甜美動人，粉絲們一見到她出現也忍不住讚歎：「好美啊！」

 

61歲關詠荷守20年之約舉行見面會，散發凍齡仙氣與粉絲擁抱

61歲關詠荷守20年之約舉行見面會，散發凍齡仙氣與粉絲擁抱

 

　　在見面會上，關詠荷重遇自己的影迷並表現開心，全程笑得相當燦爛，還很親切地跟眾人互動，除了聊天，更準備了禮物送給粉絲。有粉絲在社交平台分享，玩遊戲勝出後可獲得關詠荷親手做的陶瓷，還有簽名袋及親筆提字的書籤，十分有心。最令粉絲感動的是，關詠荷跟大家互相聊天之外更互相擁抱，令粉絲們感動得眼泛淚光。曾經被譽為「女王」的她，魅力依然。

 

61歲關詠荷守20年之約舉行見面會，散發凍齡仙氣與粉絲擁抱

61歲關詠荷守20年之約舉行見面會，散發凍齡仙氣與粉絲擁抱

 

　　

 

