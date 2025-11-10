陝西手工麵「老碗會」抵食套餐$19.9起︱BiangBiang麵年銷500萬碗＋免費添食

喜歡麵食的朋友，有冇試過正宗陝西手工麵食？「老碗會」於全國直營超過 420 間分店，香港首間分店於新蒲崗Mikiki開業，大家必試招牌BiangBiang麵，年銷量逾 500 萬碗，極受歡迎。現凡惠顧指定麵食，可享免費無限次添加Biang Biang麵，而限時優惠套餐 $19.9起，還有其他美食如臊子麵、肉夾饃、涼皮等亦值得一試！

短短十年間，「老碗會」從深圳首店逐步拓展至上海、廣州等城市，至2025年正式進駐香港，邁出國際化戰略的重要一步。「老碗會」屢獲「中國好餐廳100強」、「大眾點評全國麵類用戶口碑第一」、「陝西地標美食餐廳」、「年度面館十大品牌」等多項殊榮，招牌產品BiangBiang麵更連續八年蟬聯「大眾點評平台菜色排行榜第一名」。

BiangBiang麵年銷500萬+碗

「老碗會」主要有4種麵：扯麵、手擀麵、細麵和菠菜麵，每一碗麵都是手工現扯，精選顏色雪白、粉質細膩的研磨麥芯粉，並只添加鹽和水製作。「BiangBiang」是擬聲詞，因師傅在扯麵過程中將麵拍打到案板上，發出「Biang」、「Biang」（音：餅）聲音而得名。

BiangBiang麵每碗只用4條麵、每條1.5米長，彈牙有嚼勁！另搭配雜醬，杏鮑菇滷肉醬，紅豆、青毛豆仁、熟韭菜、番茄雞蛋六款食材，以及大蔥絲、蒜末及辣椒，年銷量逾 500 萬碗。大家可以按自己喜愛的麵食揀選心水。凡惠顧老碗會Biang Biang麵、招牌黃牛腩Biang Biang麵或陝西褲帶油潑麵其中一款陝西手工麵食，可享「免費無限次添加Biang Biang麵」。



老碗會 BiangBiang 麵 $49

1. 扯麵（屬形狀像褲帶的寬麵條） - BiangBiang麵、招牌黃牛腩BiangBiang麵、陝西褲帶油潑麵

2. 手擀麵（蛋麵） - 維C番茄大塊牛腩麵、草本番茄蛋麵、酸湯臊子麵、老壇酸菜牛肉麵、珍菇排骨麵、蔥油拌麵

3. 菠菜麵（約0.6cm寬度） - 封神燒椒牛腩菠菜麵、小碗番茄雞蛋菠菜麵

4. 細麵（幼麵） - 陝西一口香龍鬚麵

Biang Biang麵套餐 $39.9．老碗會Biang Biang麵．西安冰峰橙汁汽水（可轉配純豆漿或其他汽水）

酸湯臊子麵套餐 $39.9．酸湯臊子麵．西安冰峰橙汁汽水（可轉配純豆漿或其他汽水）

鮮烤地標羊肉串(一串) $18，選用灘羊的羊前腿，72小時從草原到餐桌，新鮮不醃製，羊肉低脂鮮嫩，焦香誘人

陝西手工涼皮 $39，小麥麵粉手工製作，清爽滑溜，佐以由十多種蔬菜熬成專屬秘製涼皮汁，酸辣開胃



陝西蜂蜜老酸奶 $21，每日自然發酵的乳酪健康而香濃順滑、酸甜適中，是飯後必備的解膩甜品

抵食套餐$19.9起

新店推出多款抵食套餐，$19.9起即可享受正宗陝西滋味，三款午市套餐連飲品只需$46起，主食涵蓋牛腩麵、臊子麵、水餃、涼皮等多元選擇；下午茶時段亦有肉夾饃套餐、酸湯臊子麵套餐、BiangBiang麵套餐、小碗番茄雞蛋菠菜麵以及超值蔥油拌麵套餐。



肉夾饃套餐 $19.9，現烤肉夾饃(1件）．西安冰峰橙汁汽水（可轉配純豆漿或其他汽水）



超值牛氣午餐 $58（送一罐罐裝飲品）

主菜四選一：招牌黃牛腩Biang Biang麵、封神燒椒牛腩菠菜麵、老壇酸菜牛肉麵、維C番茄大塊牛腩麵



超值特選午餐 $52（送一罐罐裝飲品）

主菜四選一：酸湯臊子麵、陜西褲帶油潑麵、珍菇排骨麵、草本番茄蛋麵



輕盈午餐 $46（送一罐罐裝飲品）

主菜三選一：芹菜豬肉水餃(16隻)、陜西手工涼皮、嫩烤雞肉串(3串)



下午茶餐超值小碗番茄雞蛋菠菜麵下午茶餐 $29



下午茶餐超值蔥油拌麵下午茶餐 $30

老碗會

營業時間：星期一至日 10:00-22:00

地址：九龍太子道東638號新蒲崗Mikiki地下G15-16號舖

電話：9483 9751