西九渡輪啟航！送3,000張成人及寵物船票，免費來往西九碼頭及中環9號碼頭

西九渡輪試運啦！新渡輪航線來往西九文化區及中環9號碼頭，以後去西九又多個方法。 為慶祝新航線開通，西九將送出共3,000張成人及500張寵物的免費單程船票，於航線開通的首個周末（11月15及16日，星期六及日）服務時間內使用。至於平日船票收費，成人$20、兒童及65歲或以上長者$10、寵物$20、單車每輛$20，方便單車友及寵物主人前往，大家更可購買月票，於指定月份無限次乘坐西九渡輪。

Read More：西九寵物俱樂部新登場｜毛孩草地＋跑道＋寵物單車租借服務

「西九渡輪」每天定時往返西九碼頭與中環九號碼頭，服務時間為星期一至五上午8時至晚上10時，星期六、日及公眾假期服務會延長至晚上11時。哪麼中環往返西九碼頭要幾耐呢？官方指船程大概8分鐘從對岸直達西九，你可於旅程多角度、日與夜欣賞維港之美，還可與寵物一起享受渡輪之旅，再去西九西九寵物俱樂部大草地放電。

西九預備了3,000張免費單程船票，還有500張寵物用的船票，於11月10日早上8時起在西九碼頭及中環8號碼頭派發，每人最多可領取兩張免費船票（先到先得，派完即止）。

攜帶寵物乘搭「西九渡輪」的主人留意，乘客必須將寵物放入關上或蓋好的寵物袋內，並確保牠們身體的任何部分均不外露。寵物袋長、闊、高尺寸總和不得超過170厘米，且任何一邊長度不得超過130厘米。

為保障寵物安全及顧及其他乘客，乘客在航程期間不可打開寵物袋，直至離開「西九渡輪」範圍。

如使用寵物車，存放寵物的部分須合乎以上尺寸及安排。乘客應保持「西九渡輪」環境清潔衞生，並自備清理工具，以妥善處理寵物可能產生的污物。乘客於出行前及乘搭「西九渡輪」期間，應自行評估並密切留意寵物的身心狀況是否適合乘坐渡輪。

票價及購票方式

票價類型單程︰成人$20、3至11歲兒童$10、65歲或以上長者$10、殘疾人士$10

月票︰$560

註︰寵物（導盲犬及警犬除外）$20、單車每輛$20、貨物每0.1立方米$20

付款方式 ︰現金或八達通

購買月票︰月票可於前一個月的25日起，於西九碼頭及中環八號碼頭發售。持票人可於指定月份無限次乘坐西九渡輪。

https://www.westk.hk/tc/visit/westk-ferry