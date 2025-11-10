歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
西九渡輪啟航！送3,000張成人及寵物船票，免費來往西九碼頭及中環9號碼頭
香港周圍遊
玩樂旅遊熱話

西九渡輪啟航！送3,000張成人及寵物船票，免費來往西九碼頭及中環9號碼頭

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:WestK 西九文化區 fb

　　西九渡輪試運啦！新渡輪航線來往西九文化區及中環9號碼頭，以後去西九又多個方法。 為慶祝新航線開通，西九將送出共3,000張成人及500張寵物的免費單程船票，於航線開通的首個周末（11月15及16日，星期六及日）服務時間內使用。至於平日船票收費，成人$20、兒童及65歲或以上長者$10、寵物$20、單車每輛$20，方便單車友及寵物主人前往，大家更可購買月票，於指定月份無限次乘坐西九渡輪。

 

Read  More西九寵物俱樂部新登場｜毛孩草地＋跑道＋寵物單車租借服務

 

西九渡輪啟航！送3,000張成人及寵物船票，免費來往西九碼頭及中環9號碼頭

 

　　「西九渡輪」每天定時往返西九碼頭與中環九號碼頭，服務時間為星期一至五上午8時至晚上10時，星期六、日及公眾假期服務會延長至晚上11時。哪麼中環往返西九碼頭要幾耐呢？官方指船程大概8分鐘從對岸直達西九，你可於旅程多角度、日與夜欣賞維港之美，還可與寵物一起享受渡輪之旅，再去西九西九寵物俱樂部大草地放電。

 

　　

西九渡輪啟航！送3,000張成人及寵物船票，免費來往西九碼頭及中環9號碼頭

西九預備了3,000張免費單程船票，還有500張寵物用的船票，於11月10日早上8時起在西九碼頭及中環8號碼頭派發，每人最多可領取兩張免費船票（先到先得，派完即止）。

 

西九渡輪啟航！送3,000張成人及寵物船票，免費來往西九碼頭及中環9號碼頭

 

　　攜帶寵物乘搭「西九渡輪」的主人留意，乘客必須將寵物放入關上或蓋好的寵物袋內，並確保牠們身體的任何部分均不外露。寵物袋長、闊、高尺寸總和不得超過170厘米，且任何一邊長度不得超過130厘米。

 

　　為保障寵物安全及顧及其他乘客，乘客在航程期間不可打開寵物袋，直至離開「西九渡輪」範圍。

 

　　如使用寵物車，存放寵物的部分須合乎以上尺寸及安排。乘客應保持「西九渡輪」環境清潔衞生，並自備清理工具，以妥善處理寵物可能產生的污物。乘客於出行前及乘搭「西九渡輪」期間，應自行評估並密切留意寵物的身心狀況是否適合乘坐渡輪。

 

西九渡輪啟航！送3,000張成人及寵物船票，免費來往西九碼頭及中環9號碼頭

 

票價及購票方式

票價類型單程︰成人$20、3至11歲兒童$10、65歲或以上長者$10、殘疾人士$10
月票︰$560
註︰寵物（導盲犬及警犬除外）$20、單車每輛$20、貨物每0.1立方米$20
付款方式 ︰現金或八達通
購買月票︰月票可於前一個月的25日起，於西九碼頭及中環八號碼頭發售。持票人可於指定月份無限次乘坐西九渡輪。

https://www.westk.hk/tc/visit/westk-ferry

Tags:#週末好去處#打卡熱點#玩樂旅遊#西九渡輪#西九文化區#免費#寵物#船票#西九碼頭#中環9號碼頭
Add a comment ...Add a comment ...
運輸署推出「國際駕駛許可證自助服務站」 即時拍照及即日取證！
更多玩樂假期文章
運輸署推出「國際駕駛許可證自助服務站」 即時拍照及即日取證！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處