歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
胡杏兒46歲生日泰國慶祝，黑色長裙孕味濃，網民猜測懷「第四胎」
娛樂新聞

胡杏兒46歲生日泰國慶祝，黑色長裙孕味濃，網民猜測懷「第四胎」

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　胡杏兒結婚多年，現有三兒子仍然專注工作，近年更落力地在內地發展，吸金力相當驚人。日前，她與丈夫李乘德去泰國華欣慶祝46歲生日享受二人世界，並在社交平台分享多張與丈夫的恩愛合照，其中一張她穿上全身黑色背心長裙，腹部微微隆起，被懷疑再度懷孕想追個女。

 

Read more：郭富城「三寶」出世！自誇最幸福男人：我們家就是「女神之家」，BB眼仔碌碌似方媛

 

　　胡杏兒早年嫁給商人李乘德，之後分別誕下三位兒子，榮升母親仍然兼顧做女強人，落力在事業上打拼，近年在內地發展，吸金力相當驚人。早前傳出李乘德被影到於夜場跟其他女子擁抱，但夫妻二人感情沒有受影響，仍然恩愛如昔。

 

胡杏兒與丈夫泰國慶祝46歲生日，穿黑色長裙孕味濃，惹大眾猜測有「第四胎」

 

　　胡杏兒間中也會抽時間跟丈夫和兒子一起去外地旅行，日前還跟丈夫二人世界到泰國華欣慶祝46歲生日。胡杏兒在社交平台貼出多張照片，良辰美景下胡杏兒十分陶醉，與李乘德恩愛擁抱合照，她開心地寫道，「Hubby organized a wellness birthday retreat trip for me. Guilt free delicious healthy food (plus dessert and I ate a lot lol) digital detox, spa, massages, treatments, physiotherapy, skin analysis, gym and yoga classes everyday. I even did some shopping and got some nice gifts.」

 

胡杏兒與丈夫泰國慶祝46歲生日，穿黑色長裙孕味濃，惹大眾猜測有「第四胎」

 

　　這次丈夫精心安排的生日旅程，胡杏兒自然悉心打扮，有高貴裝束，也有做運動的瑜伽裝，其中一張與李乘德的合照上，胡杏兒穿上吊帶黑色長裙，不少網民眼利發現其腹部微微隆起，猜測她有可能懷孕了，還認為有機會「追女」成功。

 

胡杏兒與丈夫泰國慶祝46歲生日，穿黑色長裙孕味濃，惹大眾猜測有「第四胎」

 

 

        其實，胡杏兒一向被公認為好生養，已經不是第一次疑似有「第四胎」，大家都認為她會再度生育，為丈多添一名千金。去年她跟家人去馬爾代夫旅行後，分享工作照片時見到她將手放在腹部並擺出心心手勢，並露出一臉幸福，當時網民已經猜測「又有咗」，甚至好姊妹胡定欣也忍不住留言，「嘩！我以為你宣布又有咗」，而楊茜堯亦留言：「我都錯覺以為係，靚媽」，王君馨也來和應。

 

胡杏兒與丈夫泰國慶祝46歲生日，穿黑色長裙孕味濃，惹大眾猜測有「第四胎」

 

　　

Tags:#胡杏兒#李乘德#華欣#泰國
Add a comment ...Add a comment ...
鍾嘉欣返港擔任林峯演唱會嘉賓，「常在心」感觸落淚 經典熒幕情侶17年後再合體
更多娛樂文章
鍾嘉欣返港擔任林峯演唱會嘉賓，「常在心」感觸落淚 經典熒幕情侶17年後再合體
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處