胡杏兒46歲生日泰國慶祝，黑色長裙孕味濃，網民猜測懷「第四胎」

胡杏兒結婚多年，現有三兒子仍然專注工作，近年更落力地在內地發展，吸金力相當驚人。日前，她與丈夫李乘德去泰國華欣慶祝46歲生日享受二人世界，並在社交平台分享多張與丈夫的恩愛合照，其中一張她穿上全身黑色背心長裙，腹部微微隆起，被懷疑再度懷孕想追個女。

Read more：郭富城「三寶」出世！自誇最幸福男人：我們家就是「女神之家」，BB眼仔碌碌似方媛

胡杏兒早年嫁給商人李乘德，之後分別誕下三位兒子，榮升母親仍然兼顧做女強人，落力在事業上打拼，近年在內地發展，吸金力相當驚人。早前傳出李乘德被影到於夜場跟其他女子擁抱，但夫妻二人感情沒有受影響，仍然恩愛如昔。

胡杏兒間中也會抽時間跟丈夫和兒子一起去外地旅行，日前還跟丈夫二人世界到泰國華欣慶祝46歲生日。胡杏兒在社交平台貼出多張照片，良辰美景下胡杏兒十分陶醉，與李乘德恩愛擁抱合照，她開心地寫道，「Hubby organized a wellness birthday retreat trip for me. Guilt free delicious healthy food (plus dessert and I ate a lot lol) digital detox, spa, massages, treatments, physiotherapy, skin analysis, gym and yoga classes everyday. I even did some shopping and got some nice gifts.」

這次丈夫精心安排的生日旅程，胡杏兒自然悉心打扮，有高貴裝束，也有做運動的瑜伽裝，其中一張與李乘德的合照上，胡杏兒穿上吊帶黑色長裙，不少網民眼利發現其腹部微微隆起，猜測她有可能懷孕了，還認為有機會「追女」成功。

其實，胡杏兒一向被公認為好生養，已經不是第一次疑似有「第四胎」，大家都認為她會再度生育，為丈多添一名千金。去年她跟家人去馬爾代夫旅行後，分享工作照片時見到她將手放在腹部並擺出心心手勢，並露出一臉幸福，當時網民已經猜測「又有咗」，甚至好姊妹胡定欣也忍不住留言，「嘩！我以為你宣布又有咗」，而楊茜堯亦留言：「我都錯覺以為係，靚媽」，王君馨也來和應。