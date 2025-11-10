歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
13
十一月
沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕夢幻登場 沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕夢幻登場
節慶活動 商場活動
沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕...
推介度：
13/11/2025 - 01/01/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
旺角糖水放題︱$38一小時任食芝麻糊＋杏仁露＋合桃露
美食情報
美食優惠

旺角糖水放題︱$38一小時任食芝麻糊＋杏仁露＋合桃露

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:仁芝初 fb

　　天氣開始涼涼地，食碗滋潤糖水成身暖笠笠，甜品店仁芝初新推甜品放題$38/位，1小時任食芝麻糊、杏仁露及合桃露，只需$38/位要食回本話咁易，店舖更提供雙拼選擇！

 

旺角糖水放題︱$38一小時任食芝麻糊＋杏仁露＋合桃露

 

　　甜品店仁芝初新推甜品放題$38/位，1小時任食甜品項目包括生磨香滑芝麻糊，石磨工藝磨出香滑濃郁芝麻糊，有助烏髮養生。生磨滋潤杏仁露白皙滑順・潤肺止咳清香解燥，秋冬最啱，而生磨香濃合桃露入口堅果香濃，補腦益智之選。

 

　　放題時段每日 14:30-19:00，無論下午茶或食完早飯整番碗慢慢歎，每種甜品供應數量有限，售完即止，每次點單限選一碗。

 

旺角糖水放題︱$38一小時任食芝麻糊＋杏仁露＋合桃露

旺角糖水放題︱$38一小時任食芝麻糊＋杏仁露＋合桃露

旺角糖水放題︱$38一小時任食芝麻糊＋杏仁露＋合桃露

 

仁芝初1小時任食經典糖水

優惠價：$38/位（原價$68）

放題時段：每日 14:30-19:00

活動活動：即日起至另行通知

優惠期由2025年11月5日起至另行通知。每種甜品供應數量有限，售完即止。每次點單限選一碗。購買之產品不設退換或退款。不可與其他優惠同時使用。

地址：九龍旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下6號鋪

營業時間：星期日至四14:30pm 至 12mn，星期五及六14:30 pm至 00:30 am

電話：3111 8709

https://www.instagram.com/stories/art.of.dessert_/

Tags:#旺角#糖水放題#任食#芝麻糊#杏仁露#合桃露#美食#美食情報#美食優惠
Add a comment ...Add a comment ...
大閘蟹推介︱8大大閘蟹餐廳推介！邊間$498兩小時任食大閘蟹＋片皮鴨放題？呢間蟹粉小籠包$28抵食！澎湃蟹粉菜式推介！即睇價錢＋餐廳地址
更多搵食地圖文章
大閘蟹推介︱8大大閘蟹餐廳推介！邊間$498兩小時任食大閘蟹＋片皮鴨放題？呢間蟹粉小籠包$28抵食！澎湃蟹粉菜式推介！即睇價錢＋餐廳地址
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處