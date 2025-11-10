旺角糖水放題︱$38一小時任食芝麻糊＋杏仁露＋合桃露

天氣開始涼涼地，食碗滋潤糖水成身暖笠笠，甜品店仁芝初新推甜品放題$38/位，1小時任食芝麻糊、杏仁露及合桃露，只需$38/位要食回本話咁易，店舖更提供雙拼選擇！

甜品店仁芝初新推甜品放題$38/位，1小時任食甜品項目包括生磨香滑芝麻糊，石磨工藝磨出香滑濃郁芝麻糊，有助烏髮養生。生磨滋潤杏仁露白皙滑順・潤肺止咳清香解燥，秋冬最啱，而生磨香濃合桃露入口堅果香濃，補腦益智之選。

放題時段每日 14:30-19:00，無論下午茶或食完早飯整番碗慢慢歎，每種甜品供應數量有限，售完即止，每次點單限選一碗。

仁芝初1小時任食經典糖水

優惠價：$38/位（原價$68）

放題時段：每日 14:30-19:00

活動活動：即日起至另行通知

優惠期由2025年11月5日起至另行通知。每種甜品供應數量有限，售完即止。每次點單限選一碗。購買之產品不設退換或退款。不可與其他優惠同時使用。

地址：九龍旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下6號鋪

營業時間：星期日至四14:30pm 至 12mn，星期五及六14:30 pm至 00:30 am

電話：3111 8709

https://www.instagram.com/stories/art.of.dessert_/