工商舖項目復甦無期？住宅樓市觸底回升已無懸念，本文筆者想討論一下工商舖和寫字樓，這兩個項目相對上我沒有住宅那麼擅長。相對上，是指在高手面前的班門弄斧，但筆者始終是有真正參與有關項目的用家，對比一些無參與遊戲的理論專家，我的看法仍然有參考價值的。
樓市分析

工商舖復甦無期？最新情況初露曙光

樓市點評
汪敦敬
樓市點評

　　工商舖項目復甦無期？住宅樓市觸底回升已無懸念，本文筆者想討論一下工商舖和寫字樓，這兩個項目相對上我沒有住宅那麼擅長。相對上，是指在高手面前的班門弄斧，但筆者始終是有真正參與有關項目的用家，對比一些無參與遊戲的理論專家，我的看法仍然有參考價值的。

 

　　筆者認為香港的商舖已經重生，與其說等待其復甦，不如以從頭發展的心態去面對。很明顯，有內地客源留連的街道，其實已經減少了很多空置舖，甚至沒有吉舖；但沒有內地人留連的舖，很可能已經「褪勢」。現實是在等待新的合適主題，如果找不到新主題，就會繼續沉淪；若果找到合適主題，就追隨新主題的行業發展。一些以往集中做批發的街道，其實無論市道是否興旺，正常他們都應該是門庭羅雀，但因為網購已經取代了不少功能，故難以回復以前最興旺的時候，這是時代改變的問題，尤其結構改變的問題。香港經濟回復中，筆者相信商舖會與本港經濟同步回復，我對香港未來依舊充滿信心，認為香港會一如既往，在考驗之後就會回復，而且會更進一步成長。我不同意「香港已死論」，如果負擔得起，現在買到新脈搏下的核心舖仍然是幸福。

 

工商舖復甦無期？最新情況初露曙光

有內地客源留連的街道，其實已少了很多吉舖，甚至沒有吉舖。(Shutterstock)

 

　　寫字樓方面有另一番景況。中環被稱為CBD1，曾幾何時啟德被規劃為CBD2，但政府不斷修改社區藍圖，似乎令有關計劃洩了氣，最大問題是公眾不知道政府想如何。在規劃上，困局就是CBD1不夠用，CBD2不知在哪裏，難以追隨政府的步伐。但是，市場在復甦的時候，總會自己做到勢頭及格局。西九高鐵站上蓋項目IGC預計明年初交付，涉及樓面達320萬呎，屬於全港最大商業項目之一，瑞銀預計將於2026年初進駐該新辦公大樓，成為該項目的首個主要租戶。另外，現正如火如荼興建中的西九藝術廣場大樓，亦獲得外資金融機構摩根大通計劃一口氣承租整個項目的商業樓面，涉及總樓面約67萬呎。我們見到市場上尖端的領頭羊，竟然是不需要大型的CBD，事實上他們有條件找其中的有品味格局去配襯。另一個值得留意的就是阿里巴巴以72億元收購銅鑼灣港島壹號中心作為阿里巴巴和螞蟻科技的香港總部，充分體現對香港經濟和營商環境的信心。以上令人不禁聯想富豪們是否覺得從半山府邸前往銅鑼灣更吸引，而事實上能買賣的大型寫字樓不多，在現在科技和交通發達的情形之下，不是一定要遵循CBD概念的方向。筆者認為寫字樓下一個階段是平行時空，與商舖現在的處境類似－－一些板塊超旺，一些板塊日益凋零。這可能只是新經濟的常態。

Tags:#樓市分析#商舖#寫字樓#本港樓市
