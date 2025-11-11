你貪完又貪，佢騙完又騙

香港警方終於開始正式起訴JPEX案早前拘捕的疑犯，一切行騙手法，將稍後在法庭曝光。

此案有2600多人報案，聲稱受騙。我肯定，數字遠大於此，因據過往經驗，很多受害人士會選擇「醜事不出門」，當行衰運算了。

為何是「醜事」？因大部分騙案，受害人也要負上部分責任。一個成年人，面對不可能的著數，自己不作冷靜分析就一頭插入局中，怎可得到百分百的同情？

JPEX案凸顯監管的重要性，同時也凸顯不合邏輯地貪心者，最易變水魚。

大家可看看網上張智霖替JPEX賣的電視廣告，稍有常識的投資者，都應知這「投資計劃」其實絕不正常，too good to be true也。

商品利用明星形象推銷產品，好正常。但明星及其經理人必須搞清楚自己的形象，是否被綁上「不正常」的商品，切勿因小失大！

成年人，連too good to be true都唔知而墮陷阱，無人會同情！

咁都信？咁都投資幾十萬至幾百萬？這筆學費，在佢哋人生路途上，總會是要交的，問題只是遲早。

人生是個不停交學費的旅程，包括因貪或無知被騙。

記得廿年前，與一位著名金管局高層晚飯，佢笑笑口話：「阿碌，金融世界騙子如麻盗匪如毛，記住一個原則，永不會錯——任何金融產品聲稱保證利潤超過定期利息，一定有古怪，魔鬼在細節！利潤與存定期利息距離愈大的，陷阱愈大，就咁簡單。請你多多透過電台節目及報章專欄通知小投資者，尤其是退休一族，因分分鐘會搞到人生埋唔到尾㗎。」

任何金融產品，聲稱保證回報好過存定期又是安全的，就要小心魔鬼在細節喇！

與金融大Sir晚飯聽取金石良言後5年，又與一位著名大集團CEO晚飯，佢成副春風得意的樣子，猛開紅酒慶祝：「碌Sir，我好快可以退休歎世界喇，因搵到一種穩穩陣陣年賺8至10厘利息的投資，呢，兩年已賺咗幾十萬，話咁易，不過你無得恨，無資格。」

點解我無資格？因小弟打政府工，年入幾十萬，而CEO打上市大集團工，年入過千萬。

「你無得恨，因小投資者無得參與呢個賺硬計劃，要參與，最少由一球（100萬）美金開始，散戶資金太濕碎，無人受你玩。」

CEO講完後大段日子，發覺香港不少大富豪，原來都有玩這種投資，果然個個唔使做，齋買已賺到億億聲。嗰時，略有警覺的人，也應知道，呢個超筍投資計劃，又中too good to be true了。

真係大有大呃，細有細呃，你咪以為做到CEO或大富豪，必比小市民精明百倍，唔會上當，原來錯錯錯！

這個投資計劃最高曾畀到超過10厘息，當然，愈引愈多億萬富豪落疊。「騙局主事人」吸納的財富，早早已經是天文數字，最終成為中國首富。

至此，你應知我講邊單個案了，對，正是恒大債券爆煲，結果屍橫遍野，輸到瞓街的，全屬有頭有面之輩，當然唔會報案咁瘀，只能抌心抌肺，狂問自己為乜一世精明都會中招，落得無咗一億到幾十億家財（當然，全部唔死得，因家底仍厚）。

恒大債券爆煲，屍橫遍野，點解咁多人瞓落去？大家冷靜分析，因必會歷史重演！

其實，恒大點解畀高息？因銀行唔借錢畀佢！點解銀行唔借？因正常衡量，風險太大，故有錢都唔賺。呢個情況下，一眾CEO及大富豪竟真金白銀自願獻金，恒大老闆見到水魚處處，當然盡情狂呃再胡亂投資。

最後，結局全無新意——呃人者坐監，被呃者盡交人生學費，蒸發去的財富也永不再回來。

許家印玩名人效應，非常成功，可成「學院教材」！