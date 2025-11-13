玄學AI迷思︱算命App有幾準？改名可以改運？是否要夾八字？

那日天有點陰，空氣灰、濛、濁。剛好配合手機推送的一則帖文，標題為「玄學黑店」。

事關一位想改運的姑娘，遇上不交貨又不交戲的老千師傅。本來議好：一千大元改名、夾埋父母名字、服務時間約一小時。

誰料全程勁hea，唯一精準努力的部份是狂sell她加碼800元算命，姑娘堅拒，老千就搬阿爸出來，老師傅也真與時並進，用算命Apps查她的八字，可謂善用人工智能、不經人腦！AI話她欠火，老師傅隨便拋了幾個名字出來，姑娘心水清，發覺名中無火，於是心中起火！老師傅被質詢之下，勉強提議了一些有火而古怪的名字，都不管用。姑娘一肚氣在帖文中宣洩：「由開始到結束全程5分鐘都無，無問我父母嘅名，無理會我鍾唔鍾意啲名同字，就叫我走。其實呃人都可以有誠意啲，改名1000蚊唔係話好貴，如果真係有料到值得嘅，一萬都無所謂。」

這個案令我想利幾個問题。

一、改名是否可以改運？

某程度有幫助。但作用並非如坊間所傳的神奇，我老師估計可改一至兩成，其餘的還要看八字、風水的助力，又視乎師傅的功力。如果有錢改名就飛黃騰達，那麼富人就可以世世代代永享財富幸福了。

二、改命是否要夾八字？

是，最關鍵是找出自己八字如用神，合理地補益配合、

增加能量。至於是否要夾父母的八字或名字？嬰兒要，因為其成長過程倚賴雙親照顧，如果新名與父母的八字、名字有沖剋便麻煩。成人則不一定要夾上一代的資料。

三、AI的玄學計算有幾準？

準繩度尚屬非常初階，因為data base多流料，試問那位大師會將畢生所學鋪上網？就算有人這樣慷慨，又不知是否堅料？

個案中父子兩師傅肯定係流料，既無實學，亦欠演技，攪到在網上連名片都開埋。

玄學並非科學，又往往淪為老千學，所以每逢有金錢考量，不宜祇在網上搜尋，一定要經可信的朋友試過推薦。用玄學搵錢這一行，不須quali，祇需大聲（曝光率高兼語出驚人）。有關你自己的真金白銀前程命運，不要隨便信人！