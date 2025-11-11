歡迎回來

聖誕甜品2025｜GODIVA推5款限定朱古力+加$128送水晶球雪花杯+限時優惠
美食情報
美食優惠

聖誕甜品2025｜GODIVA推5款限定朱古力+加$128送水晶球雪花杯+限時優惠

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:wong lin lin rachelPHOTO:GODIVA

　　聖誕將至，比利時皇室御用朱古力GODIVA推出聖誕系列，帶來多款全新朱古力及聖誕限定禮盒套裝。當中，有全新視覺形象首次亮相，帶來更華麗、璀璨的聖誕。會員以及在門巿購物也會有各項優惠，另外加錢獲得聖誕特色精品。

 

　　2026年GODIVA將會踏入100周年，在佳節準備來臨，首先推出限定系列產品迎接聖誕季節。透過全新標誌、升級的包裝設計，展現新鮮感。

 

聖誕甜品2025｜GODIVA推出5款限定朱古力，專門店購買加$128送水晶球雪花杯，限時購買享折扣優惠

 

全新限定聖誕朱古力系列


　　聖誕朱古力系列以「The Most Chocolatey Time of the Year」為主題，透過創意增添節日氣氛。伸延出一系列以聖誕鈴噹、薑餅人、聖誕樹，以及雪花圖案等聖誕經典元素為靈感的聖誕朱古力禮盒，以不同組合方式打造特色禮盒套裝。

 

聖誕甜品2025｜GODIVA推出5款限定朱古力，專門店購買加$128送水晶球雪花杯，限時購買享折扣優惠

聖誕甜品2025｜GODIVA推出5款限定朱古力，專門店購買加$128送水晶球雪花杯，限時購買享折扣優惠

聖誕甜品2025｜GODIVA推出5款限定朱古力，專門店購買加$128送水晶球雪花杯，限時購買享折扣優惠

 

5款冬日限定全新口味朱古力

 

　　朱古力外型也十分應節，有特別款式外，還會有5款全新口味朱古力，以樹幹蛋糕形為主，包括杏仁牛奶朱古力、開心果黑朱古力、胡桃黑朱古力、香草白朱古力及比利時餅乾牛奶朱古力味。片裝朱古力則有兩款：草莓牛奶味、熟可可粒黑朱古力味道。

 

聖誕甜品2025｜GODIVA推出5款限定朱古力，專門店購買加$128送水晶球雪花杯，限時購買享折扣優惠

聖誕甜品2025｜GODIVA推出5款限定朱古力，專門店購買加$128送水晶球雪花杯，限時購買享折扣優惠

聖誕甜品2025｜GODIVA推出5款限定朱古力，專門店購買加$128送水晶球雪花杯，限時購買享折扣優惠


5款聖誕限定禮物籃

 

　　還有5款節日禮籃，盛載多款聖誕限定朱古力禮盒以供選擇，華禮及濃厚節日色彩送禮，夠晒體面。每款均配搭品牌受歡迎的經典系列，可品嚐新推出及經典滋味。5款禮物籃價錢由$1,250至$5,590。

 

聖誕甜品2025｜GODIVA推出5款限定朱古力，專門店購買加$128送水晶球雪花杯，限時購買享折扣優惠

 

節日限定禮遇

 

　　GODIVA推出多重限時禮遇，由即日起於專門店及網店購買任何聖誕系列 （禮物籃除外），單一消費折實價：

 

　　 1.滿HK$1,380，可獲贈朱古力餅乾12片裝乙盒（價值 HK$179）或朱古力軟雪糕券2張 （價值 HK$118）。

　　 2.滿HK$3,800，可獲贈金裝朱古力心形禮盒12顆裝 （價值 HK$399）。

　　 3.滿HK$6,500，可獲贈片裝朱古力禮盒60片裝 （價值 HK$739）。

　　 4.滿HK$8,000，可獲贈巧克力珠寶禮盒30顆裝乙盒 （價值 HK$1,049）。

 

　　即日起至2025年12月15日，凡購買聖誕禮盒（禮物籃除外）單一消費折實價滿HK$13,888，可獲贈聖誕朱古力心動禮物籃乙個 （價值HK$2,590）。

 

專門店加購禮遇

 

　　由即日起於專門店凡購買任何產品，即可以HK$49加購聖誕吊飾G Cube松露朱古力禮盒3顆裝*，及以HK$259加購GODIVA毛絨小熊*乙個。 

 

　　 【聖誕限定】由2025年12月1日起，凡於專門店購買任何聖誕系列禮盒或禮籃，即可以$128加購節日限定的GODIVA水晶球雪花杯*乙個。

 *數量有限，換完即止。

 

聖誕甜品2025｜GODIVA推出5款限定朱古力，專門店購買加$128送水晶球雪花杯，限時購買享折扣優惠


會員尊享 

 

　　 ●    即日起購買聖誕禮盒，VIP會員可享9折優惠，Gold VIP會員可享88折優惠。

　　 ●    凡購買指定禮盒：聖誕朱古力禮盒15顆裝或聖誕朱古力珠寶禮盒32顆裝，VIP會員更可尊享8折專屬禮遇。 

　　 ●    會員亦可以優惠價入手精選GODIVA朱古力禮盒的聖誕禮籃系列，凡購買聖誕禮物籃兩件或以上，Saver會員可享9折優惠，VIP會員即可享85折優惠；VIP會員如購買5件或以上，可享8折優惠；購買16件或以上，更可享75折優惠。

　　 ●    特設期間限定的VIP Week，由2025年11月17日至11月23日期間，VIP會員期間之任何消費可享雙倍節日積分。會員凡購買任何聖誕系列 （禮籃除外） 單一消費折實價滿HK$5,000，更額外贈松露朱古力禮盒12顆裝乙盒。

 

香港官方網店： https://www.godiva.com.hk/chocolate/christmas-collection-2025.html

香港專門店地址和電話：https://www.godiva.com.hk/boutiques.html

Tags:#聖誕節2025#美食情報#美食優惠#christmas2025#Xmas2025#聖誕甜品2025#Godiva#christmasfoodguide2025
