聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區
美食情報

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:逸東酒店普慶餐廳

　　聖誕大餐去邊食好？自助餐美食樣樣有大滿足，逸東酒店普慶餐廳（The Astor）將於 12月推出聖誕市集主題自助餐，早鳥優惠低至八折，晚市自助餐每位免費享限定味噌燒美國緬因洲龍蝦尾一份，當然傳統烤火雞等節日美食唔少得，更可任飲熱朱古力及香料熱紅酒。場內更有傳統烤栗子檔、冬日必食 Raclette 芝士攤位充滿節日氣氛，你更可於聖誕市集主題佈置打卡及遊戲專區玩遊戲贏取小禮物。

 

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

 

　　早訂早著數，普慶餐廳全新推出「官網預訂獨家優惠」，客人凡經過官方網站訂位，低至八折優惠。晚市時段普慶餐廳會為每位客人奉上限定味噌燒美國緬因洲龍蝦尾一份，喜歡海鮮的朋友，不可錯過一系列招牌海鮮冷盤，包括生蠔、麵包蟹、松葉蟹蟹腳、翡翠螺及青口等，於不同時段輪流供應。還有平安夜、聖誕節正日及翌日和除夕特別推出的波士頓龍蝦，肉質飽滿彈牙，鮮味十足。

 

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

晚市時段普慶餐廳會為每位客人奉上限定味噌燒美國緬因洲龍蝦尾一份

 

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

 

　　人氣沙律吧供應超過十款沙律，而平安夜、聖誕節正日及翌日限定的椰菜仔配煙肉蛋黃醬沙律、雞肉華都夫沙律、香橙蔓越莓沙律等。同時供應多款配菜、醬汁、火腿及芝士，讓客人自由搭配心水的沙律，包括雅枝竹、紅洋蔥、車厘茄、南瓜、特色芝士凍肉拼盤、自家醃製三文魚，以及只在平安夜和聖誕節晚市供應的36個月伊比利亞火腿，以開胃清新的沙律迎接豐富主菜。

 

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

 

　　聖誕節當然不少得必食的傳統烤火雞，搭配香濃肉汁及酸甜紅桑子醬，肉嫩多汁。節日限定的澳洲M7和牛肉眼扒，肉質細嫩，油脂分佈均勻，入口帶陣陣油香。烤蜜汁火腿亦是限定必食之選，啖啖肉的嫩滑火腿，入口夾雜蜜糖香及火腿鹹香，份外惹味。平安夜、聖誕節正日及翌日來餐廳歎buffet，必食限定的威靈頓牛扒，濃郁的肉汁被金黃酥皮充分吸收，外酥內嫩，令人回味無窮。另提供一系列配菜選擇，包括椰菜仔、糖漬栗子、烤紅蘿蔔、南瓜等，配搭肉類主菜風味一流。

 

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

 

　　 西式美食區匯聚歐陸經典美食，包括香烤澳洲西冷牛扒、香烤脆皮豬腩肉等輪流供應。晚市限定原隻帶骨蜜汁火腿，集鹹、香、甜於一身；而香烤帶骨牛肋扒，外皮焦香，肉質厚實多汁。為意粉迷量身而設即席製作意粉區，大廚現場烹調海鮮煙肉意粉，客人更可自選香辣茄醬或松露醬汁。

 

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

 

　　另設有充滿節日氣氛的傳統烤栗子檔，即烤的栗子香氣四溢，口感香甜綿密，於冬天品嚐份外暖心。還有冬日必食的 Raclette 芝士攤位，精選優質芝士烤至半融拉絲，佐以火腿冷盤、酸瓜、薯仔等配料，芝味十足！

 

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

 

　　日式美食專區同樣帶來一系列節日限定菜式，必食打卡一流的55厘米超長壽司及巨型海鮮脆餅，口感香脆鬆化，鹹甜鮮美，同時滿足味覺與視覺享受！

 

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

55厘米超長壽司及巨型海鮮脆餅

 

　　一系列夢幻聖誕甜點，當中包括立體扑扑蛋糕、巨型樹幹蛋糕、法式泡芙塔、馬卡龍塔、德國聖誕蛋糕、蘋果肉桂麵包布丁等，另外更有西班牙油條、暖心朱古力火鍋、聖誕曲奇和蛋糕等於不同時段輪流供應，為你的聖誕大餐畫上完美句號。

 

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

日本大熱的拉麵雪糕，軟雪糕脆筒頂層鋪滿拉麵形狀的紫薯蓉，口感幼滑綿密。

 

　　節日當然不少得美酒佐餐，聖誕自助餐包任飲熱朱古力及香料熱紅酒。想更盡興，每位客人另加港幣$90即可享無限暢飲優惠，任飲精選氣酒、紅白酒、韓國米酒、燒酒及汽水等，一同舉杯慶祝佳節！

 

聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

聖誕自助餐包任飲熱朱古力及香料熱紅酒

 

聖誕市集主題佈置及遊戲專區

 

　　普慶餐廳將精心佈置成聖誕市集，模仿聖誕市集美食攤位，加上巨型聖誕樹，猶如置身於童話世界。餐廳於午市及晚市時段，更會設置遊戲專區，每位客人可獲得遊戲券一張，於品嚐自助餐期間到遊戲攤檔一試運氣，有機會贏取小禮物。

 

聖誕自助餐

供應日期：由2025年12月1日至31日
12月1日至7日︰午餐（下午12時至2時30分）
星期一至五$448（成人) | 港幣$318（小童及長者) 、星期六、日及公眾假期港幣$518（成人）| 港幣$418（小童及長者）
第二輪午餐 (下午3時15分至5時15分) 
星期六、日及公眾假期港幣$438（成人）| 港幣$368（小童及長者）
晚餐（下午6時30分至9時30分） 
星期一至四港幣$728（成人) | 港幣$528（小童及長者) 
星期五至日及公眾假期港幣$788（成人）| 港幣$588（小童及長者）
 
12月8日至14日
午餐（下午12時至2時30分） 
星期一至五：港幣$468（成人) | 港幣$348（小童及長者) 
星期六、日及公眾假期：港幣$538（成人）| 港幣$438（小童及長者）
第二輪午餐 (下午3時15分至5時15分)
星期六、日及公眾假期：港幣$438（成人）| 港幣$368（小童及長者）
晚餐（下午6時30分至9時30分） 
星期一至四：港幣$748（成人) | 港幣$548（小童及長者) 
星期五至日及公眾假期：港幣$808（成人) | 港幣$608（小童及長者）

12月15日至19日
午餐（下午12時至2時30分） 
星期一至五：港幣$468（成人) | 港幣$348（小童及長者) 
晚餐（下午6時30分至9時30分） 
星期一至四：港幣$768（成人) | 港幣$548（小童及長者) 
星期五：港幣$828（成人) | 港幣$608（小童及長者）
 
12月20日
午餐（下午12時至2時30分） 
港幣$538（成人) | 港幣$438（小童及長者) 
晚餐（第一輪 下午5時30分至晚上8時） 
港幣$878（成人) | 港幣$628（小童及長者）
晚餐（第二輪 下午8時45分至晚上11時） 
港幣$828（成人) | 港幣$628（小童及長者）
 
12月21日
午餐（下午12時至2時30分） 
港幣$538（成人) | 港幣$438（小童及長者) 
第二輪午餐 (下午3時15分至5時15分)
港幣$438（成人）| 港幣$368（小童及長者）
晚餐（下午6時30分至9時30分）  
港幣$848（成人) | 港幣$628（小童及長者）
 
12月22日至23日
午餐（下午12時至2時30分） 
港幣$488（成人) | 港幣$368（小童及長者) 
晚餐（下午6時30分至9時30分） 
港幣$788（成人) | 港幣$568（小童及長者) 
 
12月24日至25日
午餐（下午12時至2時30分） 
港幣$698（成人) | 港幣$588（小童及長者) 
晚餐（第一輪 下午5時30分至晚上8時） 
港幣$1,028（成人) | 港幣$848（長者）| 港幣$618（小童）
晚餐（第二輪 下午8時45分至晚上11時） 
港幣$978（成人) | 港幣$788（長者）| 港幣$578（小童）

12月26日
午餐（下午12時至2時30分） 
港幣$618（成人) | 港幣$458（小童及長者) 
晚餐（第一輪 下午5時30分至晚上8時） 
港幣$898（成人) | 港幣$648 (長者) | 港幣$598 (小童)  
晚餐（第二輪 下午8時45分至晚上11時） 
港幣$848（成人) | 港幣$608（長者）| 港幣$558（小童）
 
12月27日至28日
午餐（下午12時至2時30分） 
港幣$538（成人) | 港幣$438（小童及長者) 
第二輪午餐 (下午3時15分至5時15分)
港幣$438（成人) | 港幣$368（小童及長者) 
晚餐（下午6時30分至9時30分） 
港幣$808（成人) | 港幣$608  (長者) | 港幣$558 (小童)  
 
12月29日至30日
午餐（下午12時至2時30分） 
港幣$448 (成人) | 港幣$318 (小童及長者)
晚餐（下午6時30分至9時30分） 
港幣$728 (成人) | 港幣$528 (小童及長者)
 
12月31日
午市（下午12時至2時30分） 
港幣$448（成人) | 港幣$318（小童及長者) 
晚市（下午6時30分至9時30分） 
港幣$948（成人) | 港幣$778 (長者) | 港幣$708 (小童)  
註︰另加一服務費，收費會於假期期間略有調整，詳情請向餐廳查詢。食物或會因應季節變化及供應而改變。

 

普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：(852) 2710 1901

網址：https://www.theastorhk.com

 

Tags:#聖誕節2025#聖誕餐廳優惠2025#聖誕甜品2025#聖誕自助餐2025#美食情報#美食優惠#christmas2025#xmas2025#香港逸東酒店#普慶餐廳#christmasbuffet2025#尖沙咀
米芝蓮必比登推介「魚事者」推出5周年限定菜式：蝦蝦蝦蝦蝦濃蝦湯魚拉麵、北海道海膽魚烏冬撈！期間限定全單75折
米芝蓮必比登推介「魚事者」推出5周年限定菜式：蝦蝦蝦蝦蝦濃蝦湯魚拉麵、北海道海膽魚烏冬撈！期間限定全單75折
