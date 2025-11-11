聖誕好去處2025︱中環冬日小鎮巨型聖誕樹＋星光長廊＋八大地標沉浸式光影匯演

今個聖誕中環充滿濃厚的節日氣氛！旅發局「香港繽紛冬日巡禮」將於2025年11月14日至2026年1月4日舉行，八幢中環地標外牆呈獻「光影匯·中環」，各大地標建築物將化身為巨型光影畫布，透過3D投影技術、燈光效果以配合節日音樂， 展現多變立體的聖誕影像，拍短片打卡滿分！另外，中環皇后像廣場花園米高戶外聖誕樹將載譽歸來，同時遮打道亦會亮起浪漫的「星光長廊」。

11 月14日起，中環皇后像廣場花園20 米高巨型戶外聖誕樹將亮燈

中環巨型聖誕樹

「冬日小鎮·中環」 將於2025年11月14日至2026年1月4日舉行，今年的香港繽紛冬日巡禮以嶄新模式舉辦，與置地公司攜手合作將整個中環化身冬日小鎮，再加上全新光影匯必定成為城中熱門聖誕打卡熱點。11 月14日起，中環皇后像廣場花園20 米高巨型戶外聖誕樹將亮燈，聖誕樹披上閃耀的絲帶，化作成巨型聖誕禮物，整個聖誕天地佈滿童趣的經典玩具飛船、小木偶、小火車等。臨近聖誕節時，聖誕天地更有聖誕頌歌表演，屆時聖誕老人亦會驚喜現身，營造節日氣氛。

聖誕市集由 12間小木屋組成，並緊接於 11 月 28 日登場，帶來豐富多樣的節日主題餐飲及應節精品，更有節日限定工作坊。

遮打道星光長廊登場

聖誕樹打卡以外，來到中環遮打道記得抬頭望璀璨浪漫的「星光長廊」！中環遮打道沿途 30 棵樹木將懸掛璀璨的閃爍燈飾，於街道上營造出夢幻的節日氛圍。 除了行人天橋的閃爍燈飾外，遮打大廈入口上空亦將懸掛精緻的聖誕樹燈飾，成為矚目的節慶亮點。每日晚上五點，燈光將點亮遮打道，呈現絢麗迷人的戶外聖誕景色。

置地廣塲中庭的「Noëlia at LANDMARK」將設高達 11 米的燈塔大型聖誕互動裝置，設有多個獨特打卡熱點，更展出全港最大型 12 X 12米祈願湖。凡於聖誕市集消費的顧客，更有機會尊享獨家入場禮遇。除此之外，於推廣期間在置地廣塲內消費的顧客，更可賺取多重積分禮遇、獨家禮品及互動裝置門票。

沉浸式夢幻「光影匯·中環」

11月底中環的聖誕氣氛更加濃厚， 11 月 28日起環繞聖誕天地的八大地標建築── 中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈──首度破天荒攜手合作，上演創新的沉浸視聽匯演「光影匯·中環」。各大地標建築物將化身為巨型光影畫布，透過3D投影技術、燈光效果以配合節日音樂，展現多變立體的聖誕影像，包括天使、雪人、馴鹿、禮物等節慶圖案。

部份影像更會穿梭於不同大廈，跳躍於聖誕天地的樹木上，營造多層次視覺效果，將中環打造成全新節慶熱點。

冬日小鎮·中環—聖誕天地

開放日期︰2025年11月14日至2026年1月4日

地點︰聖誕市集 (聖誕小屋及工作坊) 中環皇后像廣場花園（南）

開放時間︰ 2025 年 11 月 14日 晚上8時至晚上11時30分

2025 年 11 月15日至2025年12月21日 星期一至五下午4時至晚上11時30分、星期六及星期日上午11時至晚上11時30分

2025 年 12月22日至2026年1月4 日 星期一至日上午11時至晚上11時30分（2025 年 12 月 24日及 25日延長開放時間至凌晨1時 ，當晚或因現場實施人流管制措施令公眾未能進入，敬請留意。）

聖誕市集—聖誕小屋及工作坊

開放日期︰2025年11月28日至2026年1月4日

開放時間︰星期四至五下午4時至晚上8時 、 星期六、日及公眾假期中午12時 至 晚上10時

2025 年 12 月 24日及 25日延長開放時間由上午11時至凌晨1時

星光長廊

日期︰2025年11月下旬至2026年1月

地點︰中環置地廣塲中庭及中環遮打道一帶

光影匯·中環

日期及時間︰2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 4 日 晚上7時30分至晚上10時30分

註︰ 每30分鐘循環演出

建議觀賞位置︰中環皇后像廣場花園（南）

