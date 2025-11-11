海俊傑太太急性肝衰竭，交代內地等換肝情況，守候監護病房每天視像打氣

海俊傑於11月8日晚上在個人社交平台發放影片，聲淚俱下表示身處內地醫院並透露太太莫家慈急性肝衰竭，必需緊急進行換肝手術，故在網上發起眾籌。他稱太太由瑪麗醫院乘搭救護車轉到中山大學附屬第一醫院等候，情況急切。片段發放後有很多網民表示同情和關心捐款方法；另一邊廂卻引起很大迴響，不少人關注在內地移植器官流程。瑪麗醫院隨後澄清並非由該院轉介，海俊傑也感事態嚴重，昨晚（10日）於網上貼文交代情況。

海俊傑在11月8日半夜發放片段，透露太太莫家慈急性肝衰竭，心急如焚想幫太太籌募醫藥費，還忍不住對著鏡頭落淚至面容扭曲，海俊傑透露醫療費用接近150萬，之前已籌得一批費用，但仍然不足夠。當時他說：「呢兩日醫生話可以換肝，我哋喺瑪麗醫院已經住咗20日，喺十字車直接轉介到中山醫院，錢銀上有朋友籌得70萬，但我而家仲欠70萬，希望大家如果幫到幾多就幫幾多，因為每一分每一秒都係時間。」

片段流出後，立即獲很多人關注，由於海俊傑在影片內並沒有交代捐款方法，故不少人都留言查詢。後來海俊傑接受傳媒訪問時感謝各界關心，更獲得自己的公司老闆出手幫助，當時他聲音已回復平靜。不過這件事卻引起大眾關注港人到內地移植器官的流程。

瑪麗醫院方面曾接受傳媒訪問，表示個案並非由醫院轉介，而海俊傑再於昨晚（10日）個人社交平台交代情況，而之前急著眾籌的哭訴片段亦已被他刪除。他分享一張拖著太太手的照片並寫道，「我太太因為身體狀況，早前被緊急送入瑪麗醫院，被確診為急性肝衰竭，經過同醫生嘅了解，佢個情況並唔樂觀 … 而我們一家一直住在內地，同屋企人商量後決定轉到廣州中山大學醫院附屬第一院醫治，醫院方亦以專業嘅方法處理及各方檢查治療，由於太太嘅情況比較嚴重，就喺佢留院入住後大概五天左右，病況出現好多未能預料嘅變化，需要轉到ICU作出緊急治療。」

同時，海俊傑提及當晚籌錢一事，「醫生認為太太的病情嚴重，醫院方面估算手術費50萬，但除手術費外其實亦都會繼續衍生不同嘅醫療項目費用，經初部計算前後至少要過百萬。由於我哋一家原有儲備已在耗損情況下，難以承擔持續增生嘅醫療費用。」這事件令海俊傑得到很多人的關心，他特別感激公司老闆培哥、演藝人協會會長古天樂、曾志偉等人幫忙。

現時莫家慈在監護病房，每天只有1小時透過醫院提供的「手持視訊器」與家屬通話，海俊傑和外母等人一直在病房門外守候，雖為太太奔波勞碌很疲倦，但每次通話時仍然保持笑容滿面跟太太聊天，減輕太太的憂慮。