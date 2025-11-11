歡迎回來

KK星期二｜市監局發提示杜絕「二選一」 電商股點部署？滙控、渣打再創歷史新高 小鵬人形機器人有咩睇頭？
理財智慧
股市動向

KK星期二｜市監局發提示杜絕「二選一」 電商股點部署？滙控、渣打再創歷史新高 小鵬人形機器人有咩睇頭？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　國家市監總局向主要電商平台發布《「雙11」網絡集中促銷合規提示》，規範維護「雙11」期間網絡交易秩序，其中提到嚴格規範促銷行為，包括杜絕「二選一」、「大數據殺熟」等違法行為，電商股向下，如何部署？

 

　　小鵬汽車(09868)日前圍繞物理AI發布四項重要應用，包括小鵬第二代VLA大模型、小鵬Robotaxi、全新一代IRON人形機械人，以及匯天飛行汽車，同時又有大行美銀上調目標價，有貨要把握食胡時機？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/COPhHgEWFf4?si=m2c7YALDn6Jxf8OS

 

►把時間軸拉到01:12開始 — 節目開始

 

Tags:#林嘉麒#hot talk 1點鐘#元宇證券#香港股票#港股#恒生指數 #恒指 #阿里巴巴#09988#電商股#電商平台#騰訊 #00700#嗶哩嗶哩#09626#小鵬汽車#09868#美的集團#00300#威騰控股#德昌電機#00179#中國電信#00728#香港交易所 (港交所)#00388#滙豐控股#00005#電訊盈科#00008#小米集團#01810#分析
