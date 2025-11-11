美國政府停擺40多天：政客死纏，民眾受傷

昨天（10日），美國有大約2200個航班被臨時取消，大約7500個航班意外延誤，導致過百萬旅客無法前往目的地或無法按時轉機，不得不滯留在機場。造成這一混亂局面的原因是，空中交通管制員集體「請病假」，令到人手不足。為避免發生意外事故，政府要求航空公司主動減少航班，而空管人員大量「請病假」，則與聯邦政府停擺有直接關係。

幾個月來，美國國會兩黨議員就聯邦政府預算案各持己見，雙方都態度強硬，拒絕妥協，造成應該於10月開始啟用的預算案未獲通過，導致聯邦政府大多數部門在資金用盡之後，於10月1日關門停擺。處於非緊急崗位的大約140萬聯邦職員被安排放無薪假，如今已超過40天，打破了歷史記錄。許多服務民眾的聯邦設施（國家公園、博物館等）已被關閉，一些資助弱勢群體的部門（向窮人發放食品券等）則暫停服務。與此同時，一些關鍵崗位的政府職員只能無薪工作，待政府重開之後再領薪水，空管人員便屬於無薪仍要返工的「天選打工仔」，與他們處境相似的還有在機場負責安檢的TSA職員。這些普通人的日常工作，保證了機場的安全和航班的準時起降，涉及到千千萬萬美國人和前往美國出差、旅遊的外國人。

政府停擺令民眾利益深受傷害

政府停擺不僅造成機場的民航服務亂成一團，還讓依靠政府福利維持生活的低下收入階層苦不堪言，其中一個最明顯也最具爭議性的例子就是，政府發放給窮人的食品券(Food Stamps)不能按時發出。正式名稱叫做「補充營養協助計劃(SNAP)」的食品券歷史悠久，深入人心，為社會底層提供了基本生活保障。官方數字顯示，目前登記在冊的合資格領取者大約有4200萬人，相當於在美國生活的居民中，每八人便有一人在領取食品券。用它可以在超市和雜貨店購買各類主食、副食、佐料、飲品等日常食品，平均每人每月收到的金額是188美元（約合1466港元）。

這筆資助金由聯邦農業部下屬的食品與營養服務局管理，由各州的社會福利部門負責分發。聯邦政府停擺後，一些家庭沒能按時領到食品券，生活出現問題。自稱最關注民生問題、最代表基層聲音的民主黨政客立即行動起來，在他們掌控的一些「藍色州」，動用州內資金繼續發放食品券，並準備在聯邦政府重開後再找農業部要回這筆款項。

共和黨議員批評對手虛偽，強調民主黨議員否決預算案才是導致政府停擺的直接原因，所以如今的窘境是民主黨人一手造成。民主黨則支持受影響的人向法院尋求公道，要求法院裁定，政府必須發放全額福利。上周四（6日），美國東北部羅德島聯邦地區法院的法官作出裁決，規定特朗普政府必須在上周五（7日）開始發放全額福利。政府隨即上訴，但被巡迴上訴法院駁回。聯邦最高法院的傑克遜大法官發出命令，要求巡迴上訴法院重新審理此案，同時規定各州只可發放一部分食品券，不能全額發放。

最高法院的干預，對特朗普政府是好消息，聯邦農業部立即向各州發出通知：停止11月食品券的全額發放，哪個州不遵守這一規定，今後該州得到的聯邦行政補貼（用於發放食品券）將會被扣減。這樣的命令非常不得人心，一些「藍色州」的民主黨籍州長決定不予理睬，按原計劃繼續全額發放食品券。從表面上看，這是為了保證最低收入家庭不會因領不到食品券而挨餓，但其政治目的則是為了彰顯民主黨在保護基層民眾生活上盡責盡力，方便民主黨人批評共和黨政客只顧私利，不問底層民眾的疾苦。

過去幾周，兩黨政客就這樣隔空交鋒，互相攻擊，同時拒絕在議會內達成妥協，徹底解決問題。雙方都想把政府停擺的責任甩給對方，讓受到傷害的人厭惡、憎恨對方，實在是虛偽可恥。

共和黨被指執掌大權但無作為

有美國媒體報道，儘管兩黨的支持者都認為，政府停擺的責任在於對方議員，但很多黨派意識不強的人比較傾向於責怪共和黨。這主要是因為共和黨目前執掌白宮，同時在參眾兩院都佔有多數議席，政府停擺被很多人解讀為共和黨人雖然執政但不作為。很多人擔心，機場的混亂狀況可能會繼續下去，於是取消了感恩節假期的機票，打算改為開車去探望父母家人。美國的感恩節有點類似中國的春節，是一年中最重要的家庭聚會日子，誰干擾了人們過感恩節，一定會被罵死，下次選舉也難免凶多吉少。

以往遇到兩黨就預算案發生尖銳對立時，總統一般都會召集兩黨領袖到白宮商談，試圖用總統的特權與對立政黨的領袖人物達成妥協。這種胡蘿蔔加大棒戰術包括，總統在某些方面用政府的政策傾斜或者對某些領域提供補償措施，給反對預算案的議員一些甜頭，讓他們能對自己的選民有所交代。這類套路，是華盛頓政圈內人所共知的內幕。但特朗普這位總統與眾不同，他不願做這類無名英雄，只願做能讓他在公眾眼中顯得英明偉大的事，他尤其不願花時間為結果難料的事展開談判。國內事務是這樣，外交方面也一樣。他本來計劃去匈牙利首都布達佩斯，與俄羅斯總統普京商討盡快結束烏克蘭戰爭，但後來估計雙方談不出結果，便突然宣布取消行程，並在白宮對記者表示，「我不想浪費談判的時間」。於是，要打破僵局，就只能靠兩黨國會議員之間討價還價，包括參議院共和黨領袖圖恩(John Thune)與民主黨領袖舒默(Charles Schumer)之間的多輪溝通、講數。

國會挑燈夜戰令政府重新開門

政府停擺已經超過40天，對兩黨議員都構成壓力。為能盡早突破僵局，參議院罕見地在剛剛過去的周日（9日）加開會議，一直辯論到很晚。昨天（10日）繼續審議妥協方案，在本文截稿前（美國時間周一晚上），終於通過了由共和黨議員提出的一項短期撥款法案。按參議院的相關議事規則，通過此案需要至少60票贊成，但共和黨只有53個席位。在運用各種方式游說之後，總算從民主黨陣營挖到7票，令表決結果勉強達到60票的門檻（60票支持，40票反對）。下一步將由眾議院審議表決該議案，如順利通過，最快在明天（12日）晚上交到白宮，由總統特朗普簽字生效。這個臨時議案允許將上一年的預算案原封不動延長40天，直至明年1月30日，以便有更多時間讓雙方達成一個覆蓋全年的預算案。

曠日持久的政府停擺終於有望結束，這場政壇角力說明，美國政客把黨派利益凌駕於民眾的疾苦之上，寧願讓社會底層受到衝擊，也不改變自己的強硬立場，不向對手讓步。如果他們按現在的劇本演下去，幾天後，140萬未領到薪水的聯邦僱員將重返崗位，收到拖欠他們的薪酬，可以肯定，他們絕不會忘記這次痛苦的經歷。明年底的國會中期選舉，可能會成為美國人用選票發聲的最好時機。

改革可能是美國民眾的新訴求，民主黨內渴望改革，剛有投票權的年輕「首投族」也要求改革，全社會都期盼改革。民主黨可能會比共和黨更容易從中獲益，民主黨內有機會冒出新的領袖人物，民主黨也有機會奪回國會控制權。這既要看民主黨自身的發展，也要看特朗普未來一年的言行，因為他是最能左右華盛頓政壇的人，而他本身又帶有太大的不確定性。

