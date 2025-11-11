歡迎回來

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主、留意場合／時間／場地
辦公室求生術

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主、留意場合／時間／場地

裳色．惜裳
Tiff Chan
裳色．惜裳
PHOTO:IG @chu.hong.chu @choisaaaa @eyopkr @in.my.fifties @kyo1122__fan lunapalace, Laio, Pinterest, fashionandstyle.com, m.fashionn.com, segye.com, zara

　　秋冬是婚禮旺季，出席婚禮是重要的社交場合，在裝扮上拿捏恰當並非易事，用力過猛容易喧賓奪主搶走新人風采，太過隨性又會顯得不夠尊重場合！以下幾個實用貼士助你準備恰當的婚禮賓客造型。

 

原則一：避免與主角爭艷

 

　　無論是中式還是西式晚宴，當天的主角只有一對新人，所有穿搭都應以襯托和尊重為前提。

 

●    白色 - 傳統上屬新娘專屬，賓客穿全白長裙或禮服會被視為不敬；

 

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

 

●    黑色 - 傳統中式婚宴有可能被聯想為不吉利，在西式婚禮中黑禮服是可以的，建議使用亮色飾品緩和；

 

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

 

●    紅色 - 雖然是喜慶色，但仍要避免全身使用，建議只用作點綴或使用暗紅色；

 

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

 

●    鮮艷閃耀 - 避免全身使用過於突出，建議選擇中性柔和色調或低調花紋；

 

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

 

●    避免暴露 - 宜選擇優雅剪裁以符合身份禮節；

 

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

 

原則二：考慮OTP

 

　　香港婚禮風格多元，賓客的裝扮可根據邀請函上的Dresscode 提示（如有）或以宴會地點來衡量：

 

●    Occasion 場合

 

　　是指婚禮類型，需考慮婚禮是中式或西式來調整穿搭的顏色，有關忌諱參照原則一。

 

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

 

●    Time 時間

 

　　婚禮的舉行時間會影響服裝選擇，例如日間婚禮宜選輕盈款式如連衣裙；晚間宴會則可選擇略為華麗的深色禮服，避免過度閃耀或暴露。

 

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

 

●    Place 場地

 

第一類：「酒樓」

 

　　雖然要求比酒店婚禮輕鬆，但仍須以尊重為前題，Smart Casual 裝束最為適合，重點在於避免過於休閒如運動服、T恤、爛牛仔褲、拖鞋等；

 

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

 

女士：基本款連身裙、針織上衣組合配搭西褲/半身裙、連身褲等亦可。

男士：不需正裝西裝領呔，有領上衣如Polo恤、恤衫配搭深色牛仔褲已可，或以T恤加上休閒西裝外套會更顯尊重。

 

第二類：「酒店／會所」

 

　　要求較為正式，以半正式Semi-Formal 或雞尾酒服裝 Cocktail Attire 為主：

 

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

 

女士： 裙的長度以近膝或中長為佳，顏色和款式可以比中式場合更時尚優雅。

男士： 深色西裝如海軍藍、灰色搭配領呔和皮鞋，如日間舉行，則可選淺色西裝如卡其色等。

 

第三類：「戶外／草地或海邊婚禮」

 

　　著裝不要求正式，在沒有指定著裝主題下，需要考慮功能性例如服裝厚薄、鞋踭高矮粗幼。

 

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

出席婚禮穿搭指南 │ 賓客造型2大原則：切忌喧賓奪主搶走新人風采，留意OTP因素

 

女士： 可選輕盈中長裙配搭平底或粗跟鞋方便行走，避免鞋踭陷入草地、沙灘之中。

男士： 不用打領呔，可選淺色休閒西裝或休閒恤衫如麻質配長褲。

 

Tags:#技能增值#職場#職場穿搭#穿搭#婚禮#賓客造型#社交場合#場合#時間#地點
