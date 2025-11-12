歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

宏福苑大火|豐澤捐贈85部雪櫃到大埔船灣過渡性房屋 收到支援...
熱話

宏福苑大火|豐澤捐贈85部雪櫃到大埔船灣過渡性房屋 收到支援...
被LVMH相中的養生品牌？WTHN成為「精品養生」代名詞，消...
Beauty Get it Beauty！

被LVMH相中的養生品牌？WTHN成為「精品養生」代名詞，消...
易經看世界

【易經看世界】3I/ATLAS訪地球，從恒卦看玄機：人類面臨危機？如何早作防範？

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
聖誕甜品2025｜半島酒店造型倒數月曆最搶眼！金色魔法雪球、威士忌盡現節日奢華感
美食情報

聖誕甜品2025｜半島酒店造型倒數月曆最搶眼！金色魔法雪球、威士忌盡現節日奢華感

搵食地圖
搵食地圖

　　還有大約一個月個月便是普世歡騰的聖誕節，是否已滿心期待倒數中？

 

　　半島酒店推出一系列以「冬日奇緣」為主題的聖誕甜點與禮品，當中最矚目要數高貴藍色外盒包裝的節日倒數日曆，打開是精緻的半島酒店外貌，兩邊共24個盒子內藏不同口味的朱古力，邊吃朱古力邊倒數佳節降臨。另有多款節日精選朱古力、威士忌、氣泡茶等選擇，與親友共度歡樂聖誕。

 

　　想增添聖誕氣氛，酒店還有節日精品選擇，如魔法雪球、旋轉蠟燭座等，準備就緒過一個甜蜜溫馨的聖誕節。

 

聖誕甜品2025｜半島酒店造型倒數月曆最搶眼！金色魔法雪球、威士忌盡現節日奢華感

半島朱古力節日倒數月曆 $898

 

聖誕甜品2025｜半島酒店造型倒數月曆最搶眼！金色魔法雪球、威士忌盡現節日奢華感

節日精選朱古力 $198起 / 節日精選朱古力果仁 $538

 

聖誕甜品2025｜半島酒店造型倒數月曆最搶眼！金色魔法雪球、威士忌盡現節日奢華感

半島小熊糖霜餅乾 $108 / 節日精選餅乾及蝴蝶酥 $368/ 醇黑朱古力意式麵包 $368

 

聖誕甜品2025｜半島酒店造型倒數月曆最搶眼！金色魔法雪球、威士忌盡現節日奢華感

半島蘇格蘭威士忌 $1988起、半島氣泡茶 $378

 

聖誕甜品2025｜半島酒店造型倒數月曆最搶眼！金色魔法雪球、威士忌盡現節日奢華感

節日掛飾 $188 / 節日旋轉蠟燭座 $288 /節日魔法雪球 $488

 

半島精品店與咖啡廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場
電話：2696 6969
營業時間：10am-7pm

 

半島精品店香港國際機場店
地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號舖
電話：2812 0421
營業時間：7am -11pm
訂購網址：半島精品店官網 

 

Tags:#christmas2025#聖誕節2025#christmasfoodguide2025#聖誕禮物#聖誕甜品#ThePeninsulaBoutique
Add a comment ...Add a comment ...
冬至盆菜︱大家樂鮑魚花膠盆菜早鳥76折送葡撻，一粥麵送鹽焗雞＋現金券
更多搵食地圖文章
冬至盆菜︱大家樂鮑魚花膠盆菜早鳥76折送葡撻，一粥麵送鹽焗雞＋現金券
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處