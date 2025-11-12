歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
英國冬天生存指南｜天氣App說14°C，但體感只有7°C？必學洋蔥式穿搭
辦公室求生術

英國冬天生存指南｜天氣App說14°C，但體感只有7°C？必學洋蔥式穿搭

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　來到英國第一個冬天，我就明白一件事：天氣 App 絕對不可靠。明明 Siri 告訴我今日 14°C，我一出門卻被刺骨寒風冷得全身發抖，手指像要凍成冰棍。原來，這裡的體感溫度往往比實際溫度低出好幾度。

 

　　英國的風速、濕度和雨水，讓體感溫度比實際溫度更低。觀察路人的衣著，往往比看天文台更準。14°C 只是一個理論值，體感分分鐘掉到 7°C。當地人早已習慣這種「騙人的天氣」，剛才還出太陽，下一分鐘可能就下雨。大家少不免抱怨幾句，然後又期待久違的冬日陽光。

 

英國冬天生存指南｜天氣 App 說 14°C，但體感只有 7°C？必學洋蔥式穿搭

 

　　入秋必備一件厚外套和一條羊毛頸巾，但內裡切記穿得太厚，尤其是進室內或搭乘地鐵時，暖氣常開得像焗桑拿，一不小心就會滿頭大汗。學會洋蔥式穿搭，是英國冬天生存指南的第一課。

 

　　這也解釋了為什麼在英國秋冬，乾濕長褸配靴子幾乎永遠流行——不只是時尚，更是對天氣的實際應對。長褸能擋風、防雨，靴子則兼顧保暖與便利，即使走在濕冷的街道上，也能保持乾爽，不會狼狽地濕透鞋襪。對生活在英國的人來說，這樣的搭配既實用又低調有型，是冬季街頭最可靠的「生存裝備」。

 

英國冬天生存指南｜天氣 App 說 14°C，但體感只有 7°C？必學洋蔥式穿搭

 

　　熱咖啡、熱茶都是英國人對抗濕冷的法寶。即便天氣糟糕，不少人依然會出門散步、遛狗、喝下午茶，也不會因小雨而停下生活的步伐，連雨傘也懶得開了，反正風一下子便把傘吹翻。雨下得太大，便買杯咖啡避一會兒，或許這就是英國文化裡的平淡中的韌性，接受無法控制的氣候，找到自己的節奏。

 

英國冬天生存指南｜天氣 App 說 14°C，但體感只有 7°C？必學洋蔥式穿搭

 

　　這裡的冬天很冷，但每當有太陽出來，大家都會急不及待地衝出門，在日短夜長的日子，學會珍惜每一絲陽光。

 

　　英國的天氣雖然變幻莫測，卻也教會我一件事：別太相信實際溫度，但可以相信自己的感覺，穿對衣服、戴上頸巾、手握一杯熱咖啡，生活就能比預報的溫度暖和好幾度。

 

Tags:#移民#移英港人#英國#辦公室求生術
Add a comment ...Add a comment ...
移民英國 | 英國生活好還是香港好？為何有人適應有人呻慘？不要在幻想中決定移民！
更多英倫出走日記文章
移民英國 | 英國生活好還是香港好？為何有人適應有人呻慘？不要在幻想中決定移民！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處