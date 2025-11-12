《金融界》報道，11月11日，港股早市高開低走低位窄幅震盪，午後逐步震盪回升集體轉漲。

恒生指數收市漲0.2%，報26696點；恒生科技指數漲0.1%，報5924點；國企指數漲0.2%，報9461點；紅籌指數漲0.6%，報4291點。

大型科技股走勢分化，阿里巴巴(09988)跌1.8%，騰訊控股(00700)漲0.1%，小米集團(01810)漲1.5%，網易(09999)漲0.2%，美團(03690)跌1.3%，快手(01024)跌0.4%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.4%；零售股、豬肉概念股、餐飲股等消費類股繼續上漲，千億龍頭百勝中國(09987)漲2.4%；影視股走俏，歡喜傳媒(01003)、貓眼娛樂(01896)領漲；半導體板塊下跌，華虹半導體(01347)跌超3%，中芯國際(00981)跌超2%。珠峰黃金(01815)跌超8%，賽力斯(09927)、天齊鋰業(09696)跌超4%，小鵬汽車(09868)大漲超18%領銜汽車股上漲；另外，航空股、內房股、濠賭股、內銀股、重型基建股、建材水泥股走漲。光伏太陽能股、稀土概念股、家電股、蘋果概念股、生物醫藥股普遍走低。

招商香港認為港股在經歷10月盤整後，悲觀預期逐步出清。該機構認為，隨著供需格局改善，中國經濟周期有望迎來景氣拐點。科技產業的資本開支和研發投入將逐步轉化為企業盈利，成為新的增長引擎。而在美聯儲局減息周期開啟且結束QT縮表，中美政策「雙寬鬆」共振，南向資金和外資將持續流入。未來基本面改善，盈利預期上修疊加估值修復將驅動港股中長期上行，呈現慢牛趨勢。

科技股仍是明年主線

國泰海通分析：1. 當前港股位置不高，對比歷史/海外有上行空間，調整後性價比凸顯，估值盈利匹配視角下中期港股估值有抬升潛力。2. 明年港股增量資金明確，低配+聯儲局減息背景下外資望超預期回流，南向定價權提升背景下明年流入規模或超1.5萬億元。3. 港股是中國創新類資產的匯聚地，港股互聯網、新消費、創新藥、紅利等優質稀缺資產望繼續支撐本輪牛市行情。4. 結構上，AI浪潮下港股科技仍是2026年行情主線，關注出海加速+業績兌現的創新藥與牛市背景中的港股券商。

銀河證券：臨近年底，市場風險偏好趨於謹慎，港股或延續震盪走勢。建議關注以下板塊：1. 供需格局變化下，下游商品價格上漲的周期股或持續反彈。2. 市場風險偏好下降，投資者或轉向紅利股尋求防禦。3。中美貿易關係向好發展，中長期利好出海板塊。

