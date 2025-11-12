GLOBAL Wednesday｜騰訊、中芯業績前瞻！美股AI、科技股估值仍偏高？前瞻多個美國數據、三頭馬車數據！

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美股隔晚個別發展，當中納指向下，英偉達(US.NVDA)跌近3%收市，美股科技股是否估值仍高？會否有大型回調風險？港股周三（12日）曾升穿兩萬七關，後市點走？

亦會即場前瞻多個美國數據、三頭馬車數據，即去片睇！

影片網址：https://www.youtube.com/live/JPNLB5XXhD0?si=3uYEgkLzUVhr_Err

►把時間軸拉到01:06開始 — 節目開始

