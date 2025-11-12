歡迎回來

GLOBAL Wednesday｜騰訊、中芯業績前瞻！美股AI、科技股估值仍偏高？前瞻多個美國數據、三頭馬車數據！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美股隔晚個別發展，當中納指向下，英偉達(US.NVDA)跌近3%收市，美股科技股是否估值仍高？會否有大型回調風險？港股周三（12日）曾升穿兩萬七關，後市點走？

 

　　亦會即場前瞻多個美國數據、三頭馬車數據，即去片睇！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/JPNLB5XXhD0?si=3uYEgkLzUVhr_Err

 

►把時間軸拉到01:06開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#湯麗鴻#光大證券#美股#港股#香港股票#分析#恒指#恒生指數#美國經濟#美國CPI數據#三頭馬車#內地經濟#小米#01810#中芯國際#00981#索菲#SoFi Technologies#中信銀行#00998#默沙東#康耐特光學#02276#香港電訊#06823#阿里巴巴#09988#招金礦業#01818#中石化#00386#NuScale Power#迪士尼#中國平安#02318
