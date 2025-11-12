歡迎回來

聖誕自助餐2025︱尖沙咀凱悅酒店75折＋龍蝦兩味＋任飲紅白酒＋臉部彩繪
美食情報
美食優惠

聖誕自助餐2025︱尖沙咀凱悅酒店75折＋龍蝦兩味＋任飲紅白酒＋臉部彩繪

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:尖沙咀凱悅酒店咖啡廳

　　聖誕節自助餐又想食龍蝦，又想照顧老人家口味有中式美食？尖沙咀凱悅酒店咖啡廳應該可以滿足你兩個願望，既有波士頓龍蝦兩味，更有花膠冬菇炆鴨掌及花膠燉海螺頭湯等滋補養生美食，還可以暢飲紅白酒、汽水或橙汁，當然不少得聖誕必備燒火雞、威靈頓牛柳及一系列聖誕甜點，最重要係早鳥預訂享75折優惠！

 

聖誕自助餐2025︱尖沙咀凱悅酒店75折＋龍蝦兩味＋任飲紅白酒＋臉部彩繪

 

　　咖啡廳自助晚餐美食多元化，一家大小都啱食，當中包括聖誕必備燒火雞、威靈頓牛柳、黑毛豬豬鞍、香燒皇帝蟹腳、日式和牛金菇卷，食肉獸必可大飽口福！老人家愛熱食，一定要試足料及滋補養生的花膠燉海螺頭湯，以及花膠冬菇炆鴨掌，人人於節慶盛宴大滿足！

 

聖誕自助餐2025︱尖沙咀凱悅酒店75折＋龍蝦兩味＋任飲紅白酒＋臉部彩繪

聖誕自助餐2025︱尖沙咀凱悅酒店75折＋龍蝦兩味＋任飲紅白酒＋臉部彩繪

 

　　海鮮控絕對不能錯過咖啡廳招牌的可持續發展波士頓龍蝦兩味（即烚及香燒），鮮甜肉質令人回味無窮，每一道均由廚藝團隊精心炮製，即烚龍蝦可揀泰式熱辣醬或四川熱辣辣汁配食，更惹味！冰鎮海鮮區源源不絕供應皇帝蟹腳、越南凍蝦、翡翠螺等；刺身壽司區則精選油甘魚、加拿大帶子、鮮海膽三文魚子杯及香蔥吞拿魚蓉軍艦，鮮味十足。另有即炸天婦羅、凍肉拼盤、即煎鐵板燒及地道印度美饌。

 

聖誕自助餐2025︱尖沙咀凱悅酒店75折＋龍蝦兩味＋任飲紅白酒＋臉部彩繪

聖誕自助餐2025︱尖沙咀凱悅酒店75折＋龍蝦兩味＋任飲紅白酒＋臉部彩繪

 

　　甜品迷萬勿錯過一系列令人難以抗拒的自家製甜點，包括聖誕樹頭蛋糕、法式焦糖燉蛋、紐約芝士蛋糕及招牌千層酥等，為節日添上甜蜜氣息。凡惠顧節日自助晚餐的客人可暢飲紅白酒、汽水或橙汁，盡情投入節慶氛圍。此外，咖啡廳更特設節日臉部彩繪區，為客人的節日體驗添上繽紛趣味，讓歡樂時光更添色彩。

 

　　早鳥優惠﹕於12月20日前經酒店官網預訂並付全款可享75折優惠。

詳情

 

聖誕自助餐2025︱尖沙咀凱悅酒店75折＋龍蝦兩味＋任飲紅白酒＋臉部彩繪

 
尖沙咀凱悅酒店咖啡廳

地址︰ 尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話： 3721 7700

官網

 

