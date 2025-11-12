收息股是可愛的退休資產

上日提到，香港政府不斷宣傳的「退休三寶」，即年金、物業逆按揭，以及保單逆按揭，某程度上和我倡議的「三合一退休理財方案」十分吻合，只要以年金做「膽」，再配合物業和保單的逆按揭，已經可以安穩地過退休生活。

但現實上，除了物業逆按較容易安排（但早年仍不為市場接受，因為很多人都想把自置和自住的物業留給子孫，再者，前幾年樓價還不斷向上，大家都驚造了逆按就錯失樓價升幅，但現時已經不是問題，因為逆按同樣可以加按），保單逆按的要求不容易達到，因為早年很多人壽保單都是終身供款的，即是沒有供滿的一日，或者說，要等到100歲才供滿，所以不適合保單逆按。

由於近20年推出的人壽保險，大多已經改為有供款期限，例如10年、15年、18年或20年等等，當這些保單真的供滿了，就可以用來逆按。我估計，未來10年保單逆按才會較普及。

因此，在政府推動的「退休三寶」中，只有年金是最流行和最受歡迎。這個我完全認同，因為年金可以作為我們退休收入的一個重要基礎，因為安全可靠是退休理財的基石。至於此外的兩個資產，我認為是因人而異。如果大家真的有供滿的物業，而又不用考慮留給子孫，用來逆按，體現自己層樓的價值，絕對是一件好事。

但假如閣下沒有已供滿的物業或不願意將已供滿的物業造逆按（哪種原因都好），那麼，餘下的兩個資產，其中一個我會推介大家累積高息股。上次我提到，年金的最大缺點是不能抗通脹。

優質的收息股可抗通脹，因股息會連年增加。(Shutterstock)

相反，股票的風險雖然高於年金，但它除了較流動之外（容易買賣，萬一有資金需要，幾乎可以即時套現），還有一個很重要的功能，那就是抗通脹。為甚麼股票可以抗通脹？因為優質的收息股，股息是可以連年增加的。因此，我形容，買股票收息，作為退休後的收入，其實真的很可愛。

我在本欄已經指出過，在港上市的股票當中，股息連年增加的股票不算多，但也是有幾隻的，其中一隻尚算高息的就是長江基建(01038)。長江基建刻意自我打造成一隻可供投資者長期持有收息的股票，所以每年都增加派息。

但從理論層面，如果經濟過熱出現通脹，即代表公司提供的產品或服務價格可以隨通脹上升，以保證公司的盈利不會被通脹蠶食，那麼，公司至少可以維持上年度的派息。但如果公司經營有道，其實還可以有增長的，那麼，派息自然也可以有增長。

當然，這是理論層面的分析，股票的缺點是可以有變數，包括市場轉變，以及管理層的經營是否恰當，所以嚴格挑選收息股也是一門學問。大家有興趣的話，可以參考我在本欄推介的幾隻收息股，包括中電(00002)、中移動(00941)、香港電訊(06823)、領展(00823)和長江基建。

另外，我也在本欄談過，只要盡早識高息股於微時，日後的股息率隨時不是4至5厘那麼簡單，可以是10厘以上。所以，愈早累積收息股，從另一個角度看，投資風險也會降低。

重溫過其中一種退休資產後，下次再和大家談談另一種退休資產：定息工具。

作者電郵：lkslo@yahoo.com