83歲盧海鵬明年開演唱會，自誇每日堅持跑步，糖尿指數回復正常

「扮嘢高手」盧海鵬現年83歲，仍然腦筋靈活，他即將在明年1月於文化中心舉行《鳴金收咪演·唱會》，昨日（11日）舉行記者會時，繼續展示風趣幽默的一面。他自爆曾被相士批命活不過79歲，但現時仍然體魄十足，全因堅持每日跑步，連糖尿病的情況也有改善。

盧海鵬昨日開記者會，宣布明年1月27日假尖沙咀文化中心舉行一場《鳴金收咪演·唱會》，83歲的他仍然精神奕奕，戴上太陽眼鏡和假髮出場，有問必答而且保持一貫幽默風趣。他笑言並非真正「收咪」，有能力的話會繼續唱、繼續演戲，不過之前幾年，他的身體狀況並不算太好，幸好跟周潤發跑步，健康才有改善。

在接受記者訪問時，盧海鵬妙語連珠，他自豪地表示自己每日也有跑步，但已沒有跟周潤發等人一起練跑了：「風雨不改，得我一個跑，佢哋跑步嗰班散晒啦，冇我咁堅持，我而家喺屋企附近跑，跑到咁上下就算，自己有感覺，唔通跑到無氣咩。日日堅持跑咩病都好番晒，糖尿病都冇喇，覆診時驗我啲指數完全正常。」

盧海鵬自言「食得、瞓得、跑得」，甚麼也能做，惟獨眼睛視力不佳，全因之前糖尿病影響視力變差，右眼已近失明，平時只好在生活上提醒自己小心一點、步步為營：「長期糖尿病影響上眼，其中一隻有青光眼我都唔知，睇到矇查查去驗眼，點知驗出我視力一度都冇，睇醫生話青光眼太耐冇得醫，惟有另一隻眼滴眼藥水控制，唔好受影響。所以平時行路唔敢行得快，躝下躝下冇力，肌肉都冇晒，所以睇相佬話我過唔到79歲，以為真係過唔到，不過而家冇事。」他預告到時演唱會，若有強勁燈光環節時，可能戴太陽眼鏡，其餘時候戴自己的眼鏡便可以。

盧海鵬曾經是扮嘢高手，扮演過沈殿霞、鄭欣宜、羅文和蔡楓華等人，為肖為妙令觀眾睇得過癮，不過有些改了歌詞的歌曲就拒絕再唱了：「會唱番好多經典嘢，改過人哋歌詞一定會唱《經許風雨》，《掃墓》就大吉利是，啱啱死咁多個老友，唔唱。」

數年前，盧海鵬一條血管阻塞了百分之九十要入院「通波仔」，當時古天樂極力游說他做手術，並先替他付20萬醫療費用，再由盧海鵬索取保險賠償。人生走過數十載，盧海鵬有自己的一套生活態度：「最緊要身體健康，咩事都唔使理㗎啦！又唔好強求乜嘢，你有得撈就撈，冇得撈就算，就係咁樣過啦。飲食最簡單最好，我夜晚唔食嘢，5點食個麵就算，跑步改變生活作息時間，夜晚9點就瞓，朝早6點鬧鐘就響。」

1973年盧海鵬入讀無線電視第三期訓練班，同學包括周潤發、吳孟達等，他是《歡樂今宵 》的中流砥柱，經常扮鬼扮馬為觀眾帶來歡樂。曾經憑《奪命金》榮獲金像獎「最佳男配角」，先後有兩段婚姻共育有一子兩女，子女已移居加拿大，盧海鵬則選擇留港。