聖誕甜品2025｜龍島推5款聖誕蛋糕+薑餅人曲奇，會員/匯豐卡享8折優惠

聖誕節以朱古力作為禮物送給親朋好友是最佳選擇，今個聖誕LUCULLUS 龍島 以「Twinkling Noel」為主題，推出14款聖誕系列禮品，滿滿節日氣氛。

LUCULLUS 龍島首推聖誕系列中的雪花閃爍雜錦爆炸糖朱古力禮盒 ，內含3款爆炸糖朱古力 ： 士多啤梨乳酪爆炸糖朱古力、芒果乳酪爆炸糖朱古力以及全新菠蘿乳酪爆炸糖朱古力；另一款晶瑩冰雪果醬曲奇禮盒，蘊藏三重果香味道：牛油芒果果醬曲奇、抹茶士多啤梨果醬曲奇及朱古力士多啤梨果醬曲奇，每口都有豐富層次口感。

漫天飛雪雜錦禮盒則是迷你甜點盛宴，有蜂蜜馬卡龍曲奇、士多啤梨馬卡龍曲奇和菠蘿乳酪爆炸糖朱古力，54 %開心果黑朱古力與 Prestige 1976 軟心黑朱古力，搭配原味蝴蝶酥，滿足愛甜點的人。

朱古力愛好者可選擇冬日和煦雜錦特滑朱古力果仁禮盒、繽紛飄雪片裝黑朱古力禮盒及甜蜜初雪雜錦朱古力禮盒，集齊牛奶朱古力開心果、百香果朱古力等特色風味， 以及70%可可豆碎黑朱古力、63% 黑朱古力等經典款；冰雪幻影蝴蝶酥及曲奇禮盒帶來三款口味馬卡龍曲奇與兩款蝴蝶酥， 每一口都藏住聖誕的甜蜜與驚喜。牛油曲奇禮罐則以大容量禮罐盛載 9 種經典口味，金黃香脆。除了各款豐富禮盒，LUCULLUS 龍島更推出薑餅人牛油曲奇 ，得意的薑餅人造型搭配香脆的口感，帶來新鮮感。

同時，有5款聖誕限定蛋糕推出，抹茶朱古力百香果慕絲蛋糕以聖誕樹造型隆重登場，外層鋪滿抹茶白朱古力忌廉，飾以朱古力與金粉精緻點綴，蛋糕內部是多層次的驚喜，有鬆軟的朱古力海綿蛋糕搭配濃郁的黑朱古力慕絲與酸甜清新的百香果吉士忌廉。

曲奇雲呢拿慕斯蛋糕是可愛的聖誕小羊造型，由忌廉擠塑而成的小羊，口感綿密，內餡則由海綿蛋糕與曲奇慕絲組合，吃罷還可將可愛陶瓷杯收藏。另一款同樣是陶瓷甜品杯的雜莓牛乳奶凍化身聖誕老人，以牛乳奶凍搭配清新紅桑子醬，頂層忌廉綴以繽紛雜莓，酸甜莓果與幼滑奶凍完美融合。

此外更有兩款精緻甜品：栗子朱古力撻及開心果紅桑子撻，層次分明的口味，前者有層層吉士醬、朱古力海綿蛋糕以及栗子慕絲，最外層有醇厚法國栗子蓉，層次口感。後者帶來生果鮮香，加入紅桑子醬、海綿蛋糕、吉士醬，頂部覆蓋濃郁意大利開心果意式軟芝士忌廉。

節日優惠：

LUCULLUS 龍島推出 4 款禮物籃

經典禮籃、雅緻禮籃、璀璨禮籃和盡歡禮籃，每分禮物籃內集結多款人氣產品、優質美酒或茗茶精品，可享 8 折優惠。

龍島會員專屬優惠

由即日起至 12 月 1 日，LUCULLUS 龍島為匯豐指定信用卡用戶及龍島會員：

1）選購指定聖誕產品即享 9 折優惠，包括冰雪幻影蝴蝶酥及曲奇禮盒（20 件裝）和甜蜜初雪雜錦朱古力禮盒（18 件 裝）；

2）預訂閃耀聖誕 - 抹茶朱古力百香果慕絲蛋糕即享 8 折優惠。

匯豐信用卡專屬優惠

