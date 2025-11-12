眼鏡88名牌開倉︱太陽眼鏡低至$100＋鏡架鏡片組合$300起＋配件最平$5

年尾大減價！眼鏡88即日起至11月30日於新蒲崗寶光商業中心進行開倉清貨優惠，國際品牌精選鏡架及太陽眼鏡低至$100，當中不少款式啱秋日行山戶外活動用，鏡架及鏡片組合$300起， 精選眼鏡配件及精品低至$5。即日起你可領取電子換領券，任何消費後即可憑券換領精美禮品乙份！

眼鏡88名牌眼鏡開倉清貨有近50個國際品牌精選鏡架及太陽眼鏡任你揀，包括agnès b.、999.9、CHRISTIAN DIOR、CHARMANT Z、Emporio Armani、GUCCI、HAMAMOTO 、HUGO BOSS、JILL STUART、Kate Spade、MONOQOOL、MUST by Grafix、New Balance、Nike、Oakley、Oliver Peoples、OVVO、Polaroid、Ray-Ban、Reykjavik Eyes、Santa Monica、VEDI VERO、WAZA及ZEISS等，款式超過800款，優惠價低至$100起。優惠產品每週補貨，售完即止。

名牌太陽眼鏡 $100起、名牌鏡架 $200起。如只需要購買鏡片，$200鏡片優惠以鏡片券方式出售，並包含於全線眼鏡88的驗眼服務，唔想麻煩就可以揀鏡架＋鏡片組合$300起，精選眼鏡配件及精品低至$5起，抵抵抵！即日起，只要領取電子換領券，任何消費後即可憑券換領精美禮品乙份：https://bit.ly/49pYXDR，數量有限，換完即止。

國際品牌太陽眼鏡低至$100

名牌鏡架 $200起

鏡架 + 鏡片組合 $300起

同場亦有售時尚手錶 $400起

灣仔期間限定店延長營業至11月30日。

眼鏡88 新蒲崗開倉清貨

日期：即日起至11月30日

營業時間：

星期一至五：上午10:00 – 晚上7:00

星期六至日：上午10:00 – 晚上6:30

地址：新蒲崗景福街寶光商業中心15樓02室

眼鏡88 灣仔期間限定店

日期：即日起至11月30日

營業時間：星期一至五：上午10:00 – 晚上7:00

星期六至日：休息

地址：灣仔港灣道26號華潤大廈1樓101號舖