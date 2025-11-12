歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
一月
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度：
22/01/2025 - 31/12/2025
31
十二月
啟德體育園｜AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會-香港站·跨年紀念場 啟德體育園｜AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會-香港站·跨年紀念場
文化藝術 音樂會
啟德體育園｜AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會-香港站·跨年紀念場
推介度：
31/12/2025 - 01/01/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
眼鏡88名牌開倉︱太陽眼鏡低至$100＋鏡架鏡片組合$300起＋配件最平$5
著數優惠

眼鏡88名牌開倉︱太陽眼鏡低至$100＋鏡架鏡片組合$300起＋配件最平$5

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:眼鏡88

　　年尾大減價！眼鏡88即日起至11月30日於新蒲崗寶光商業中心進行開倉清貨優惠，國際品牌精選鏡架及太陽眼鏡低至$100，當中不少款式啱秋日行山戶外活動用，鏡架及鏡片組合$300起， 精選眼鏡配件及精品低至$5。即日起你可領取電子換領券，任何消費後即可憑券換領精美禮品乙份！

 

眼鏡88名牌開倉︱太陽眼鏡低至$100＋鏡架鏡片組合$300起＋配件最平$5

 

　　眼鏡88名牌眼鏡開倉清貨有近50個國際品牌精選鏡架及太陽眼鏡任你揀，包括agnès b.、999.9、CHRISTIAN DIOR、CHARMANT Z、Emporio Armani、GUCCI、HAMAMOTO 、HUGO BOSS、JILL STUART、Kate Spade、MONOQOOL、MUST by Grafix、New Balance、Nike、Oakley、Oliver Peoples、OVVO、Polaroid、Ray-Ban、Reykjavik Eyes、Santa Monica、VEDI VERO、WAZA及ZEISS等，款式超過800款，優惠價低至$100起。優惠產品每週補貨，售完即止。

 

眼鏡88名牌開倉︱太陽眼鏡低至$100＋鏡架鏡片組合$300起＋配件最平$5

優惠產品每週補貨，售完即止

 

　　名牌太陽眼鏡 $100起、名牌鏡架 $200起。如只需要購買鏡片，$200鏡片優惠以鏡片券方式出售，並包含於全線眼鏡88的驗眼服務，唔想麻煩就可以揀鏡架＋鏡片組合$300起，精選眼鏡配件及精品低至$5起，抵抵抵！即日起，只要領取電子換領券，任何消費後即可憑券換領精美禮品乙份：https://bit.ly/49pYXDR，數量有限，換完即止。

 

眼鏡88名牌開倉︱太陽眼鏡低至$100＋鏡架鏡片組合$300起＋配件最平$5

名牌鏡架 $200起

 

眼鏡88名牌開倉︱太陽眼鏡低至$100＋鏡架鏡片組合$300起＋配件最平$5

國際品牌太陽眼鏡低至$100

 

眼鏡88名牌開倉︱太陽眼鏡低至$100＋鏡架鏡片組合$300起＋配件最平$5

名牌鏡架 $200起

 

眼鏡88名牌開倉︱太陽眼鏡低至$100＋鏡架鏡片組合$300起＋配件最平$5

鏡架 + 鏡片組合 $300起

 

眼鏡88名牌開倉︱太陽眼鏡低至$100＋鏡架鏡片組合$300起＋配件最平$5

同場亦有售時尚手錶 $400起

 

眼鏡88名牌開倉︱太陽眼鏡低至$100＋鏡架鏡片組合$300起＋配件最平$5

灣仔期間限定店延長營業至11月30日。

 

眼鏡88 新蒲崗開倉清貨
日期：即日起至11月30日
營業時間：
星期一至五：上午10:00 – 晚上7:00
星期六至日：上午10:00 – 晚上6:30
地址：新蒲崗景福街寶光商業中心15樓02室

眼鏡88 灣仔期間限定店
日期：即日起至11月30日
營業時間：星期一至五：上午10:00 – 晚上7:00
星期六至日：休息
地址：灣仔港灣道26號華潤大廈1樓101號舖

 

Tags:#shopping#眼鏡88#著數優惠#jetso#名牌開倉#新蒲崗
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...
消委會測試14款1匹變頻窗口冷氣機！製冷量、慳電、寧靜大比拼！樂聲牌同呢款最慳電！各款冷氣每年電費幾多？消委會推介2部高分冷氣機！即睇詳細評分、省電貼士
更多購物兵團文章
消委會測試14款1匹變頻窗口冷氣機！製冷量、慳電、寧靜大比拼！樂聲牌同呢款最慳電！各款冷氣每年電費幾多？消委會推介2部高分冷氣機！即睇詳細評分、省電貼士
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處