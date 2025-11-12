香港新經濟轉型 綠色教育與科技環保

香港作為國際金融中心，正面臨著新一輪科技革命與產業變革。新經濟在這裏不斷興起，新經濟是指以知識和信息為核心，注重創新、靈活性與可持續性的經濟模式。它涵蓋了數字經濟、綠色經濟與開放經濟等多個方面。在新經濟下，科技的迅速發展為企業與社會帶來了深遠的影響，尤其是在資源利用與環境保護方面。

創新不斷推動著行業的升級與優化。例如，區塊鏈技術使得金融交易更加透明，同時也提升了環保項目的資金流動性。

通過綠色教育，學生能夠認識到自身行為對環境的影響，樹立環保意識。由香港電子環保教育協會主辦的WEEE校際電腦產品回收比賽，已由即日起至2026年7月3日期間接受報名。

活動網站：https://hkwea.org.hk/weee-inter-school-recycling-competition/#

綠色教育不僅包括知識的傳授，更在於培養年輕人的社會責任感。未來的領導者與職場人員必須具備對環境保護的重視和行動能力，以便推動社會的可持續發展。

金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司（「交易寶」或「PCG」）與香港數字金融協會（HKDiFi）於11月7日聯合舉辦了「RO的創世紀：建構數字金融新生態，引爆商機」論壇。是次論壇聚焦負責人員（Responsible Officers, RO）在監管日益完善的環境下如何轉型為業務增長推動者，並深入探討區塊鏈與真實世界資產（Real World Assets, RWA）帶來的合規挑戰與商業機遇。

會議上《新金融啟示錄 2.0》的四位作者──PCG顧問、雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪教授、ESG Academy 培訓總監邵志堯博士、香港數字金融協會副會長陳頴峯博士及香港投資商學院課程及總監呂日朗博士於論壇上，分別從四大核心議題：數據資產的合規化路徑、算法交易的風險與監管、穩定幣結算的支付創新與合規挑戰和RWA 的監管框架與實踐出發，深度剖析RO在新型金融生態中的關鍵職責與增長策略。

PCG顧問、雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪教授以 PCG 探索穩定幣結算為案例，分析傳統金融機構在引入創新支付方案時的合規要點，以及 RO 在項目推動中的核心作用。他表示：「作為數碼港『區塊鏈與數字資產試點資助計劃』中『支付及穩定幣』類別的唯一支付科技公司，PCG在開展穩定幣結算研發過程中，見證了負責人員（RO）角色的演變。他們不再只是合規守門員，更是推動創新的引擎。他們主動為創新尋找出路、為風險建立框架，並與相關機構建立信任，引導項目奠定基礎。這證明了RO是傳統金融在數字時代取得成功的關鍵驅動力。」

雲端與流動運算專業人士協會委員陳學良表示：「在全球經濟數字化轉型的背景下，穩定幣作為一種新興的數字貨幣形式，逐漸在金融體系中扮演著重要角色。與加密貨幣的波動性不同，穩定幣通過將其價值錨定於法幣或其他資產，提供了更為穩定的交易方式。穩定幣的特點使其在金融交易上具備了顯著優勢，尤其是在支持可持續發展和綠色投資方面。陳學良認為，穩定幣的快速交易及透明性，將有助於吸引更多資本流入低碳技術和可再生能源項目，進一步促進社會的可持續發展。」

未來，隨著穩定幣的普及及應用範圍的擴大，香港的金融體系可以進一步提升效率，並成為全球低碳經濟的領跑者。陳學良強調，各界應重視穩定幣的監管與發展，共同推動經濟轉型，實現環境與科技的更好結合。

ESG Academy的培訓總監邵志堯博士指出，隨著環境問題的加劇，企業需要將低碳經濟納入其商業策略。他認為，實施ESG標準不僅能降低對環境的影響，還能提升企業的市場競爭力。企業應借助於穩定幣的透明性和流動性，吸引持續投資於綠色科技和可再生能源項目。

邵博士強調，教育與培訓在此過程中至關重要，提升各界對ESG和低碳目標的理解，能有效促進可持續發展。總體而言，通過整合穩定幣與ESG理念，香港能在全球低碳經濟中佔據重要一席。

政府應繼續加強對綠色科技和可持續發展的政策支持，鼓勵企業投資綠色項目。

在新經濟中，開放數據促進創新與可持續發展，提升企業透明度並增強公眾信任。透過政府和機構的數據共享，企業能夠發掘新商業機會。

由香港科技創新促進組（HKtag）舉辦的「開放數據應用比賽」（Open Data Hackathon）已連續第五年舉辦，「開放數據應用比賽2025」旨在改善社會生活質素，推動智慧城市發展！

活動網站：https://events.hk-tag.org/smart-economy-tc/

新經濟、綠色教育、電子及科技環保、開放數據和支付解決方案在香港的相互關係，為社會的可持續發展注入了新的動力。年輕人作為這一體系中的重要參與者，將通過技術創新與環保意識的提升，推動社會的進步和變革。未來，香港有潛力通過政策引導、企業責任與教育合作，實現可持續發展的目標，為全球的環保努力貢獻力量。