歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
香港街市海鮮祭︱$10任撈蜆/一撈丸挑戰＋巨型龍躉開魚示範＋送清雞湯
美食優惠
美食情報

香港街市海鮮祭︱$10任撈蜆/一撈丸挑戰＋巨型龍躉開魚示範＋送清雞湯

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港街市

　　香港街市海鮮祭全面升級回歸！今年打頭陣活動有「即開龍躉」巡迴表演，你可近距離目睹重量級龍躉，了解魚身不同部位的特色及最佳烹調方式並可即場選購。推廣期內，凡於當日任何檔口消費即可參加「$10任撈蜆30秒挑戰」，考你眼明手快，小朋友更可參加街市小廚神訓練班，一家大小於街市食買玩！
  

香港街市海鮮祭︱$10任撈蜆／一撈丸挑戰＋巨型龍躉開魚示範＋送清雞湯

 

$10 任撈蜆 30 秒挑戰

 

　　在推廣期內，全線香港街市於逢星期六及星期日推出連串鮮味互動活動。市民只要於當日任何檔口消費，即可參加人氣爆燈的 Call-mic 遊戲，包括11 月 8、15、22 日限定的「$10 任撈蜆 30 秒挑戰」，以及 11 月 9、16、23 日推出多款撈蝦仁、魚丸及雞翼的超值挑戰，每日限量名額。

 

香港街市海鮮祭︱$10任撈蜆／一撈丸挑戰＋巨型龍躉開魚示範＋送清雞湯

香港街市海鮮祭︱$10任撈蜆／一撈丸挑戰＋巨型龍躉開魚示範＋送清雞湯

 

　　會員凡於街市消費滿$100並購買餐單，更可獲贈史雲生極鮮清雞湯250ml 乙盒。活動為期四星期，涵蓋全港 22 個香港街市包括天瑞街市、本灣市場（小西灣）、太和街市、啟業市場、良景市集、青衣市場（長發邨）、隆亨市集、寶達市場、竹園市場、慈雲山市場、廣源市場、恆安市場、沙角市場、啟田市場、頌富市場、祥華市場、華明市場、香港街市-逸東邨、葵盛東街市、寶林市場、啟鑽街市及彩明街市。

 

香港街市海鮮祭︱$10任撈蜆／一撈丸挑戰＋巨型龍躉開魚示範＋送清雞湯

 

巨型野生龍躉開魚示範

 

　　今年「海鮮祭」特別安排巨型龍躉於指定香港街市巡迴展出，由專業師傅即席示範開魚技藝，了解魚身不同部位的特色及最佳烹調方式，並可即場選購最新鮮的龍躉部位。

 

香港街市海鮮祭︱$10任撈蜆／一撈丸挑戰＋巨型龍躉開魚示範＋送清雞湯


 

巡迴活動日期及時間︰11月17日10:30am

地點︰隆亨、廣源、恆安、寶達、竹園及祥華香港街市

 

街市小廚神訓練班

 

　　6 至12 歲小朋友可參加街市小廚神訓練班，由專業導師帶領從認識食材開始，之後在導師與助教的協助下親手用史雲生清雞湯製作色香味俱全的海鮮料理，最後每位小廚神與自己的作品影相留念，更獲頒「街市小廚神」榮譽證書，為完成課程留下珍貴紀錄。 

 

香港街市海鮮祭︱$10任撈蜆／一撈丸挑戰＋巨型龍躉開魚示範＋送清雞湯

小朋友完成作品後，可選擇把美食帶回家與家人分享，或即場品嚐自己親手炮製的成果，滿載成就感。

 

街市小廚神訓練班活動

對象︰6-12歲小朋友（歡迎家長陪同觀摩）

日期︰11月15、16日、 22、23日（星期六、日）

時間︰2:30pm - 4pm（共90分鐘）

地點︰青衣市場／沙角市場/彩明街市/香港街市 - 逸東邨

積分換領︰1000分／$120

名額︰每節15-20位小廚神（名額有限，額滿即止）

https://www.hkmarket.com.hk/

 

Tags:#香港街市#海鮮#美食情報#美食優惠
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕甜品2025｜GODIVA推5款限定朱古力+加$128送水晶球雪花杯+限時優惠
更多搵食地圖文章
聖誕甜品2025｜GODIVA推5款限定朱古力+加$128送水晶球雪花杯+限時優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處