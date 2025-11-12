香港街市海鮮祭︱$10任撈蜆／一撈丸挑戰＋巨型龍躉開魚示範＋送清雞湯

香港街市海鮮祭全面升級回歸！今年打頭陣活動有「即開龍躉」巡迴表演，你可近距離目睹重量級龍躉，了解魚身不同部位的特色及最佳烹調方式並可即場選購。推廣期內，凡於當日任何檔口消費即可參加「$10任撈蜆30秒挑戰」，考你眼明手快，小朋友更可參加街市小廚神訓練班，一家大小於街市食買玩！



$10 任撈蜆 30 秒挑戰

在推廣期內，全線香港街市於逢星期六及星期日推出連串鮮味互動活動。市民只要於當日任何檔口消費，即可參加人氣爆燈的 Call-mic 遊戲，包括11 月 8、15、22 日限定的「$10 任撈蜆 30 秒挑戰」，以及 11 月 9、16、23 日推出多款撈蝦仁、魚丸及雞翼的超值挑戰，每日限量名額。

會員凡於街市消費滿$100並購買餐單，更可獲贈史雲生極鮮清雞湯250ml 乙盒。活動為期四星期，涵蓋全港 22 個香港街市包括天瑞街市、本灣市場（小西灣）、太和街市、啟業市場、良景市集、青衣市場（長發邨）、隆亨市集、寶達市場、竹園市場、慈雲山市場、廣源市場、恆安市場、沙角市場、啟田市場、頌富市場、祥華市場、華明市場、香港街市-逸東邨、葵盛東街市、寶林市場、啟鑽街市及彩明街市。

巨型野生龍躉開魚示範

今年「海鮮祭」特別安排巨型龍躉於指定香港街市巡迴展出，由專業師傅即席示範開魚技藝，了解魚身不同部位的特色及最佳烹調方式，並可即場選購最新鮮的龍躉部位。





巡迴活動日期及時間︰11月17日10:30am

地點︰隆亨、廣源、恆安、寶達、竹園及祥華香港街市

街市小廚神訓練班

6 至12 歲小朋友可參加街市小廚神訓練班，由專業導師帶領從認識食材開始，之後在導師與助教的協助下親手用史雲生清雞湯製作色香味俱全的海鮮料理，最後每位小廚神與自己的作品影相留念，更獲頒「街市小廚神」榮譽證書，為完成課程留下珍貴紀錄。

小朋友完成作品後，可選擇把美食帶回家與家人分享，或即場品嚐自己親手炮製的成果，滿載成就感。

街市小廚神訓練班活動

對象︰6-12歲小朋友（歡迎家長陪同觀摩）

日期︰11月15、16日、 22、23日（星期六、日）

時間︰2:30pm - 4pm（共90分鐘）

地點︰青衣市場／沙角市場/彩明街市/香港街市 - 逸東邨

積分換領︰1000分／$120

名額︰每節15-20位小廚神（名額有限，額滿即止）

https://www.hkmarket.com.hk/