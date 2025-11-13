A股是政策市，阿爺出面保駕護航，A股便有錢途。港股跟A股走，阿爺保A股也等於保港股。

先說昨日（12日）市道，《金融界》報道，港股早市衝高回落，股指一度分化，午後低位震盪反彈集體飄紅，恒生指數收市漲0.8%，報26922點；恒生科技指數漲0.2%，報5933點；國企指數漲0.8%，報9538點；紅籌指數漲1.2%，報4342點。

大型科技股多數上漲，阿里巴巴(09988)跌2.2%，騰訊控股(00700)漲1.1%，京東集團(09618)漲1.3%，小米集團(01810)漲1.7%，網易(09999)漲0.7%，美團(03690)跌0.2%，快手(01024)漲0.3%，嗶哩嗶哩(09626)漲0.1%；新消費概念股走強，滬上阿姨(02589)漲近29%，毛戈平(01318)、鍋圈(02517)、蜜雪集團(02097)漲超3%；內銀股、石油股、保險股等權重表現活躍，尤其是工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、中國海洋石油(00883)均創歷史新高，中國人壽(02628)、新華保險(01336)皆表現強勢；光伏股全天疲弱，協鑫科技(03800)、新特能源跌幅居前，能源汽車股走弱，蔚來(09866)跌超6%，小鵬汽車(09868)跌超3%；另外，生物醫藥股、濠賭股、腦機接口概念股、煤炭股、餐飲股上漲；稀土概念股、黃金股、汽車股、軍工股普遍走低；八馬茶業(06980)漲超18%，百濟神州(06160)漲超7%，美的集團(00300)漲超4%；耀才證券金融(01428)跌超5%。

一天升跌，不要忘卻抬頭看路。

《金融界》報道，11月12日，上海證券交易所國際投資者大會正式啟幕。

在開幕式上，中國證監會副主席李明表示，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好支撐條件和基本趨勢沒有變，資本市場平穩健康運行，具備良好的基礎條件，證監會將深化投融資綜合改革，著力提升資本市場制度的包容性、適應性。

融資端，縱深推進兩創板改革，加快落實科創板「1+6」政策舉措，推動科創成長層平穩運行。抓緊啟動實施深化創業板改革，積極發展多元股權融資。

投資端，持續完善長錢長投的市場生態，加力推動中長期資金入市實施方案落地見效，持續擴大社保、保險、年金等權益類投資規模和比例，深化公募基金改革，豐富適配長期投資的指數產品，更好發揮中長期資金穩定性、壓艙石作用。

此外，強化戰略性力量儲備和穩市機制建設，提升資本市場內在穩定性，堅決防止市場大起大落、急漲急跌。李明稱，展望未來，中國資本市場對外開放的大門只會愈來愈大，證監會將堅持市場化、法治化、國際化的方向，穩步擴大資本市場高水平制度型開放，為國際投資者打造良好的投資環境。

放水引資，A股慢牛

完善合格境外投資者制度，穩慎拓展互聯互通，加快建設世界一流交易所，豐富跨境投資產品，推動更多期貨期權品種納入對外開放品種範圍，提高外資機構參與中國資本市場的便利度。同時加強開放環境下監管能力和風險防範能力建設，深化跨境監管執法合作，切實保護各類投資者的合法權益。

以上官話，轉為民話，就是支持科技股、創新股，會放水，會引資，會立規矩，但只望A股是平穩慢牛。因此買遲日、買早日，賺錢差不多，但買遲一、兩年就不好說了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）