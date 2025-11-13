廖啟智逝世4年，陳敏兒發帖文悼念：我早已白頭，可惜他未能到老

藝人廖啟智（智叔）於2021年因胃癌病逝，終年67歲，遺孀陳敏兒曾經表示這是一生傷痛。她對廖啟智思念之情多年無減，每到結婚周年紀念日，陳敏兒也會貼出二人的婚紗照悼念亡夫。今年11月11日是他們結婚38周年，陳敏兒再度發文悼念：「我早已白頭，可惜他未能到老」。

陳敏兒跟廖啟智（智叔）於無線藝員訓練班認識，選擇在1987年11月11日結婚，浪漫地取其意「一生一世」。婚後陳敏兒分別誕下3子，大仔廖文啟、二仔廖文信和幼子廖文諾。一家五口本來幸福生活，可惜2006年幼子廖文諾於3歲時患血癌離世。陳敏兒跟廖啟智一起共患難，經歷喪子之痛互相扶持。可惜，廖啟智於2021年因患胃癌離世、先走一步。

現時陳敏兒跟大仔、二仔相依為命，早前患病時兩兒子陪伴身旁照顧。而這幾年每到結婚周年日，陳敏兒也會發帖文悼念亡夫廖啟智，今年她一如以往貼出同一張婚紗照，並寫道，「11月11日，是我們的結婚紀念日。1111，取其寓意：一雙一對，一生一世，當然背后（後）有一個期望，就是希望大家能夠白頭到老。 我早已白頭，可惜他未能到老。 上天不從人願，人生不似預期。 世事本是無常，變幻原是永恆。」同時陳敏兒也祝願終成眷屬的有情人，每天珍惜眼前人，幸福地生活。

對於丈夫的離開，陳敏兒形容為這是她一生無法磨滅的傷痛。經歷多次生死，幸好她仍然能夠堅強面對，她曾說：「智叔離去呢個傷口永遠都喺度，一個同我咁親密嘅人離開咗，好似冇咗身體某部分，呢一份失去係永遠都存在，呢份傷痛係會跟我一生一世，不過影響我幾多係可以調節，可以同哀傷並存，佢係唔影響我日常生活。」她認為每一次傷心，代表自己對丈夫仍然有愛意，愛得愈深會愈傷痛。

當日陳敏兒得知廖啟智患病，已經只剩個幾月壽命，即時晴天霹靂：「大家相聚日子已經時日無多，真係有唔能夠接受死亡嘅焦慮，而我作為一個照顧者更加唔可以驚，要陪伴佢。當時佢仲有好多嘢想做，佢仲想力挽狂瀾，仲有遺憾，要解開心結先釋然面對佢嘅死亡。」 人生路途困難重重，二人曾經歷喪子之痛，而這次陳敏兒獨自面對丈夫離開，仍能堅強面對並設立「幸福生活協會」，協助同路人走過傷痛。